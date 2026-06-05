Robbie Williams‘ Konzerte in Düsseldorf: Tickets, Anfahrt & Infos

Robbie Williams spielt am 5. und 6. Juni in Düsseldorf – mit Support Samu Haber. Alle Infos zu Resttickets ab 119 €, Anfahrt zur Merkur Spiel-Arena und möglicher Setlist.

Robbie Williams spielt gleich zwei Konzerte in Düsseldorf. Der heutige Abend in der Merkur Spiel-Arena ist bereits ausverkauft, doch morgen folgt eine Zusatzshow. Wer Glück hat, ergattert noch Restkarten. Was man von den zwei Abenden erwarten kann, wie man hinkommt und welche Songs man zum erfolgreichen Mitsingen noch schnell auswendig lernen sollte – alle Infos hier.

Robbie Williams tourt seit etwas mehr als einem Jahr mit seinem Album BRITPOP und kommt nach letztjährigen Stationen in Gelsenkirchen, Hannover, Leipzig, Berlin, München und Frankfurt nun auch wieder nach Deutschland. Am 5. und 6. Juni spielt er zwei Nächte hintereinander in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Als Support-Act bringt er den Musiker Samu Haber mit. Den Finnen kennt man noch aus seiner ehemaligen Band Sunrise Avenue. Nach dem Split der vor allem in deutschsprachigen Ländern beliebten Pop-Rocker ist er nun mit seinem Solo-Projekt als Gast von Robbie Williams unterwegs und wird das Düsseldorfer Publikum aufwärmen.

Anfahrt

Die Adresse der Merkur Spiel-Arena lautet Arena Straße 1, 40474 Düsseldorf. Am einfachsten erreicht man sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U-Bahnlinie U78 fährt direkt zur Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord. Nach den Konzerten fahren den ganzen Abend regelmäßig Bahnen Richtung Stadtmitte. Anders als bei vielen Events der Merkur Spiel-Arena gilt ein normales Ticket nicht als ÖPNV-Karte – diese muss separat gebucht werden. Bei den VIP-Pässen funktioniert das Ticket jedoch gleichzeitig als ÖPNV-Fahrschein.

Autofahrer:innen erreichen die Halle aus der Innenstadt durch gut sichtbare Ausschilderung. Die Arena stellt offizielle Parkplätze bereit, die als P1 und P2 beschildert sind; für VIP-Gäste gibt es den Parkplatz P7. Die Parkplätze P1 und P2 sind einen 20-minütigen Fußweg von der Arena entfernt – das sollten Autofahrer:innen bei ihrer Anreise einplanen.

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Wetter

Trotz Open-air-Saison müssen sich Robbie-Williams-Fans keine Sorgen über Regen machen: Die Merkur Spiel-Arena hat ein vollständig verschließbares Dach, das auch die Stehplätze im Innenraum trocken hält.

Tickets

Für das Konzert am 6. Juni sind noch Ticket-Restbestände über Eventim erhältlich. Die Preise starten ab 119 Euro für Plätze mit eingeschränkter Sicht. Wer im Golden Circle direkt vor der Bühne stehen will, zahlt knapp 200 Euro.

Setlist

Wer kurzfristig textsicher werden will, muss etwas spekulativ vorgehen: Da es sich bei den Düsseldorf-Konzerten um die ersten Shows des 2026-Abschnitts der „Britpop“-Tour handelt, ist die Setlist noch unbekannt. Es ist allerdings die Tour zu Williams neuem Album, und Fans sind wahrscheinlich am besten daran, den ein oder anderen Song der neuen Platte einzustudieren.