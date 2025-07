Jay Khan: Sexuelle Belästigung durch Produzent Lou Pearlman

Jay Khan, ehemaliges Mitglied der Boyband US5, erhebt in seiner am 17. Juli erscheinenden Autobiografie „Tariq und ich“ schwere Vorwürfe gegen den US-Musikproduzenten Lou Pearlman, der auch Boybands wie die Backstreet Boys und *NSYNC groß rausbrachte. Der Musiker, der mich bürgerlichem Namen Tariq Jay Khan heißt, erklärt darin erstmals öffentlich, während seiner Karriere mehrfach sexuell belästigt worden zu sein.

Jay Khan schreibt über sexuelle Belästigung durch Lou Pearlman

Im Gespräch mit der „Bild“ erklärte der Sänger: „Ich habe Lou Pearlman viel zu verdanken, er hat mir die Chance meines Lebens gegeben. Aber er hatte auch eine dunkle Seite. Die Wahrheit ist, dass Lou mir gegenüber sexuell übergriffig wurde. Und ich glaube, dass ich nicht der einzige junge Sänger war, dem er sich körperlich genähert hat.“

„Dass Lou eine Vorliebe für junge Männer hatte, war mir früh klar“, schreibt Khan in seinem Buch. Der heute 43-Jährige erzählt, Pearlman habe ihn in Situationen gebracht, die ihn zutiefst verstörten. Gleich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit habe der Produzent ihn gebeten, seinen Oberkörper zu entblößen – angeblich, um dessen Muskeln zu begutachten. „Er befühlte meine Arme und meine Brust“, so Khan.

Auch nach dem Fitnesstraining habe Pearlman ihm immer wieder Massagen geben wollen. Khan habe dies zugelassen, es jedoch als äußerst unangenehm empfunden. Besonders bedrückend beschreibt er einen Vorfall während der Gründungszeit von US5, als er in Pearlmans Villa in Florida wohnte.

„Lou rief mich morgens an und bat mich, in sein riesiges Schlafzimmer zu kommen. Als ich im Unterhemd den Raum betrat, lag Lou im Bett in seinem Kimono, was ich befremdlich fand. Er bat mich, sich neben ihn zu setzen. Lou schaute mich an und sagte: ‚Weißt du, wie stolz ich auf dich bin?‘ Dann umarmte er mich und wollte mich zu sich in seine großen Kissen ziehen“, so Khan.

Dann sei die Situation eskaliert: „Auf einmal spürte ich seine Hand an meinem Schritt. Ich war schockiert und zog sofort sein Handgelenk weg. Dann lag sein Kopf unter meinem Kinn und er küsste meine Brust. Das war zu viel für mich! Ich stand auf und sagte zu ihm: ‚Nein, nicht mit mir!‘“ Es sei der letzte Vorfall dieser Art gewesen, danach arbeiteten beide noch eine Weile zusammen.

Was ist mit Lou Pearlman passiert?

Stellung zu den Vorwürfen kann Lou Pearlman nicht mehr nehmen. Er verstarb 2016 im Gefängnis, wo er eine Haftstrafe wegen schweren Finanzbetrugs verbüßte. Bereits 2009 berichteten US-News jedoch darüber, dass Pearlman Jungen und Männer groomte.

Während einige Jungen und junge Männer nur Gerüchte hörten, berichteten andere, dass Pearlman sich vor ihnen entblößte, ihnen Pornografie zeigte, sie in Stripclubs mitnahm, ihnen sinnliche Massagen gab und ihnen offen Angebote machte. Sie sagten auch, dass sie andere junge Leute sahen, die Pearlmans Schlafzimmer spät in der Nacht verließen.

„Einige Jungs machten Witze darüber. Ich erinnere mich, dass [ein Sänger] mich fragte: ‚Hast du dich schon von Lou bumsen lassen?‘“, erklärte Steve Mooney gegenüber „Vanity Fair“. In seinen frühen 20ern arbeitete Mooney als persönlicher Assistent von Pearlman und lebte zwei Jahre lang in seinem Haus, in der Hoffnung, in eine von Pearlmans Bands aufgenommen zu werden.