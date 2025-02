Backstreet Boys geben Konzerttermine bekannt – es gibt nur einen Haken

Statt eine Tour auch für Europa (Deutschland!) anzugehen, vermeldet die Boygroup eine Vegas-Residency

Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell und Alexander James McLean machen als Backstreet Boys weiter (schon seit 1993!). Für 2025 haben sie Shows in den USA eingeplant – Fans hofften auch auf Tourtermine in Europa, ja am liebsten auch in Deutschland. Doch in ihrer neuen Ankündigung ist davon nichts zu lesen. Ihre Riesenneuigkeit für den Sommer: Sie treten eine Residency in der Sphere in Las Vegas an.

MILLENIUM noch mal neu gedacht

Neun XL-Gigs stehen auf dem Plan: Am 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. und 27. Juli wollen die Backstreet Boys dem Publikum eine ausgefeilte Show bieten. Der Titel der Residency: „Into the Millenium“, was darauf hindeuten soll, dass die Gruppe ihre Platte MILLENIUM hier in den Fokus rücken und neu aufführen möchte.

Die Ankündigung via Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Der Vorverkauf für die Vegas-Sause rollt am Freitag, den 14. Februar im exklusiven Vorverkauf via Vibee an. Ein weiterer Pre-Sale starte via Fanclub und Ticketmaster ab Dienstag, den 18. Februar. Und der reguläre Verkaufsstart der Tickets beginnt am Freitag, den 21. Februar, auf der Band-Seite.

Nicht die erste Runde in der Sphere

Die Backstreet Boys sollten sich bereits bestens in der Sphere auskennen – denn schon von 2017 bis 2018 traten sie dort mit ihrer „Larger Than Life“-Show auf.

Ob weitere Konzertpläne bestehen, ist aktuell nicht klar.