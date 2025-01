Jeff Goldblum hat ein (entspanntes) neues Jazz-Album gemacht

Jeff Goldblum hat sich erneut mit dem Mildred Snitzer Orchestra zusammengetan. Einen Gastbeitrag gibt es von Ariana Grande.

Jeff Goldblum hat neue Jazz-Songs mit The Mildred Snitzer Orchestra angekündigt. Das Projekt mit dem Titel STILL BLOOMING wird am 25. April erscheinen.

Einen ersten Eindruck gibt es bereits mit „The Best Is Yet to Come“, einer Interpretation des unsterblichen Klassikers von Frank Sinatra. Gesungen wird das Stück von Hollywood-Kollegin Scarlett Johansson, die in der Vergangenheit ja selbst bereits mehrfach als Sängerin reüssierte.

Mit Inselkulisse in einem animierten Video wird aus dem ursprünglichen Swing-Jazz-Song mit Big Band eine elegante Bossa-Nova-Variation.

Goldblum hat sich für sein drittes Album nach den CAPITOL STUDIOS SESSIONS (2018) und I SHOULDN’T BE TELLING YOU THIS (2019) weitere prominente Hilfe geholt. Ariana Grande und er trafen ja bereits beim Dreh von „Wicked“ (nominiert für 10 Oscars) aufeinander. Nun ist für „I Don’t Know Why (I Just Do)“ an Bord. Auf „We’ll Meet Again“ ist Eriva zu hören. Darüber hinaus leiht die Sängerin Mayka Sykes ihre Stimme für „Stella by Starlight“.

STILL BLOOMING ist hörbar eine Hommage an die Goldenen Ära des Broadways und bedient sich mit viel Eleganz aus dem Great American Songbook.

Jeff Goldblum – STILL BLOOMING: Tracklist