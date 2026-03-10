Dead Kennedys: Ex-Sänger Jello Biafra nach Schlaganfall stabil

Der frühere Dead-Kennedys-Sänger Jello Biafra erlitt am 7. März einen Schlaganfall durch Bluthochdruck. Sein Zustand ist stabil, eine Reha steht bevor.

Der frühere Dead-Kennedys-Sänger Jello Biafra befindet sich nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Wie über seine Social-Media-Kanäle und das Label Alternative Tentacles mitgeteilt wurde, erlitt der Musiker am 7. März einen hämorrhagischen Schlaganfall, der durch Bluthochdruck verursacht wurde.

Sein Zustand gilt derzeit als stabil, allerdings steht eine längere Rehabilitationsphase bevor.

„Mein linkes Bein brach einfach unter mir zusammen“

Der 67-jährige Musiker schilderte den Vorfall selbst in einer Nachricht an seine Fans via Instagram. Demnach brach er am Morgen des 7. März zusammen, als er aus dem Bett aufstand, und verlor dabei plötzlich die Kontrolle über seine linke Körperseite. „Ich sprang aus dem Bett, weil ich auf die Toilette musste, und mein linkes Bein brach einfach unter mir zusammen“, erklärte Biafra.

Auch sein linker Arm habe nicht mehr funktioniert, sodass er den Sturz nicht abfangen konnte. Erst als er versuchte, aufzustehen, und es nicht gelang, wurde ihm klar, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er seitdem medizinisch versorgt wird.

Zum Statement von Jello Biafra:

Nach Angaben seines Labels befindet sich Biafra inzwischen in stabilem Zustand. Dennoch steht eine umfangreiche Rehabilitation bevor. In seiner eigenen Stellungnahme zeigte sich der Musiker kämpferisch: Er habe noch „eine Menge großartiger Dinge in sich“, müsse sich nun jedoch zunächst auf die Genesung konzentrieren.

Reaktionen aus dem Umfeld

Unter dem Social-Media-Beitrag sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche für den Sänger. Der Offspring-Gitarrist Noodles schrieb: „Heile schnell, mein Freund. Die Welt braucht dich.“

Die Band King Gizzard & The Lizard Wizard kommentierte: „Wir senden dir Liebe JB“, und Ex-Playmate und Sängerin Bebe Buell schrieb: „Werde schnell gesund – wir brauchen dich im Kampf!! Ich sende dir all meine Liebe“.

Black Pantera wünschten ihm „Alles Beste“.

Die Dead Kennedys

Jello Biafra, mit bürgerlichem Namen Eric Reed Boucher, wurde Ende der 1970er-Jahre als Sänger der Dead Kennedys zu einer prägenden Figur der US-Punkbewegung. Die Band veröffentlichte zwischen 1980 und 1986 mehrere einflussreiche Alben, darunter das Debüt „Fresh Fruit for Rotting Vegetables“.

Nach der Auflösung der Gruppe blieb Biafra als Musiker, Spoken-Word-Künstler und politischer Aktivist aktiv. Zudem betreibt er bis heute sein Independent-Label Alternative Tentacles. Die Dead Kennedys sind seit ihrer Reunion im Jahr 2001 ohne ihn unterwegs.