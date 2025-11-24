Donald Glover enthüllt: Er hatte einen Schlaganfall auf der Bühne

Donald Glover spricht erstmals öffentlich über seinen Schlaganfall & die abgesagte Childish-Gambino-Welttour.

Donald Glover hat 2024 mitten auf der Bühne einen Schlaganfall erlitten – das hat der Künstler hinter dem Musikprojekt Childish Gambino während seines Auftritts beim diesjährigen Camp Flog Gnaw Ende November enthüllt. Der Schlaganfall sei der Grund gewesen, warum er damals seine geplante Welttournee habe absagen müssen.

Zum Zeitpunkt der Childish-Gambino-Tour hatte er lediglich erklärt, nach einem Auftritt in New Orleans mit einer „Krankheit“ zu kämpfen gehabt zu haben. Er habe ein Krankenhaus in Houston besucht, wo festgestellt worden sei, dass er operiert werden müsse. Daraufhin verschob zunächst den Rest seiner US-Tournee, sagte sie schließlich komplett ab und strich ebenso alle Termine in Großbritannien, Europa und Australien. Damals schrieb er dazu laut „The Guardian“: „Leider dauert meine Genesung länger als erwartet.“

Kopfschmerzen, Sehprobleme – und dann die Diagnose

Bei seinem Auftritt beim Festival von Tyler, The Creator am 22. November in Los Angeles gestand Glover schließlich live, dass seine Gesundheit deutlich schwerer beeinträchtigt gewesen sei, als er damals angedeutet habe. „Ich war auf dieser Welttournee“, sagte er vor Publikum. „Ich hatte viel Spaß und habe es wirklich geliebt, euch alle dort zu sehen. In Louisiana hatte ich starke Kopfschmerzen, aber ich habe die Show trotzdem gemacht. Ich konnte nicht richtig sehen, also bin ich in Houston ins Krankenhaus gegangen, und der Arzt sagte: Sie hatten einen Schlaganfall“, so Glover weiter.

Und dann probierte es der kalifornische Sänger und Schauspieler mit einem Vergleich: „Mein erster Gedanke war: Oh, jetzt mache ich Jamie Foxx wieder nach“, scherzte er und spielte damit auf Foxx’ Schlaganfall im Jahr 2023 an. „Das war eigentlich mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke war: Ich enttäusche alle. Ich weiß, dass das nicht stimmt.“

Weitere gesundheitliche Probleme: Loch im Herz & gebrochener Fuß

Glover verriet außerdem, dass Ärzt:innen nach einem Fußbruch ein Loch in seinem Herzen entdeckt hätten, weshalb er sich zweimal einer Operation habe unterziehen müssen. „Man sagt, jeder hat zwei Leben, und das zweite Leben beginnt, wenn man erkennt, dass man nur eines hat“, sagte er. „Ihr habt ein Leben, Leute, und ich muss ehrlich sagen, dass das Leben, das ich mit euch verbracht habe, ein großer Segen ist.“

Donald Glover live über den Schlaganfall

Finales Album als Childish Gambino

Der 42-Jährige hat als Musiker bislang fünf Grammys gewonnen. Am 19. Juli 2024 erschien mit BANDO STONE AND THE NEW WORLD sein finales Album als Childish Gambino. Zum Ende seines Musikprojekts sagte er damals: „Es ist nicht mehr erfüllend. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nicht mehr auf diese Weise weiterarbeiten muss.“ Die Tour, die aufgrund seines Schlaganfalls abrupt endete, hätte seine Abschiedstour als Childish Gambino sein sollen.