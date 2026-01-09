Jennifer Marshall überrascht: Keine Rückkehr in „Stranger Things“

Jennifer Marshall spielte Susan Hargrove in „Stranger Things“, kehrte aber nicht für Staffel 5 zurück. Die Schauspielerin äußerte sich auf Instagram.

„Stranger Things“-Star Jennifer Marshall war überrascht, nicht in der fünften Staffel dabei zu sein. Die Schauspielerin spielte Susan Hargrove, die Mutter von Max Mayfield, in der zweiten und vierten Staffel der Netflix-Serie. In der finalen fünften Staffel, die am 1. Januar 2026 endete, kehrte ihr Charakter jedoch nicht zurück.

Statement auf Instagram

Marshall veröffentlichte kürzlich ein Statement auf Instagram und äußerte sich zu ihrer Nicht-Teilnahme am Serien-Finale. Sie zeigte sich enttäuscht und bezeichnete die Entscheidung der Showrunner:innen als überraschend. Zudem erklärte sie, dass eine Teilnahme am Abschluss der Serie ihr bei ihrer Krankenversicherung geholfen hätte.

Krebsdiagnose im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurde bei der Darstellerin Krebs diagnostiziert. Auf Instagram schrieb sie: „Ich hatte Krebs, ich verstehe das! Aber ich war während der Dreharbeiten zu Staffel 5 in Remission. Die Dreharbeiten hätten mir geholfen, meine Krankenversicherung über die Gewerkschaft zu bekommen. Vielleicht gab es zu viele Charaktere, keine Ahnung, aber Susan Hargrove ist ganz klar die SCHLIMMSTE MUTTER ÜBERHAUPT, haha.“

Kein Groll gegenüber den Serienmacher:innen

Später berichtete die Schauspielerin gegenüber „Variety“, dass der Post lediglich ein Scherz gewesen sei. „Ich habe das Video nur zum Spaß gemacht, und es ist total viral gegangen“, erklärte sie. Weiter ergänzte sie: „Ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden und wünschte mir einfach, die Dinge wären anders verlaufen. Ich war überrascht, nicht zurückgerufen zu werden, kann aber nicht bestätigen, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Trotzdem bin ich dankbar für die Möglichkeit, in den vorherigen Staffeln dabei gewesen zu sein.“

