Finale von „Stranger Things“ bricht Netflix-Rekorde und Streaming-Charts

Die finale Staffel von „Stranger Things“ brach Netflix-Rekorde mit 31,3 Millionen Views. Die Mystery-Serie klettert auf Platz neun der meistgestreamten Serien.

Seitdem die Mystery-Serie „Stranger Things“ auf Netflix startete, ist sie eine der beliebtesten Produktionen des Streaming-Anbieters. Vor Kurzem endete das Eigengewächs mit der fünften Staffel. Diese wurde wie wild gestreamt, brach Rekorde und ist nun sogar eine der meistgestreamtesten Serien aller Zeiten.

Das Finale rund um die Freundesgruppe aus Hawkins wurde von Fans millionenfach gestreamt und bricht nun auch Rekorde. Das könnte an der Veröffentlichungsstrategie des Streaming-Riesen liegen. Die letzte Staffel wurde in drei Teile aufgeteilt. Die ersten Folgen erschienen im November 2025, der zweite und dritte Teil wurden jedoch an Feiertagen veröffentlicht: am 26. Dezember und zu Neujahr am 01. Januar. Somit hatten Fans reichlich Zeit, die Folgen zu schauen, was diese auch zahlreich taten.

Episode acht markierte mit einer Laufzeit von 128 Minuten das XL-Finale der Serie. Diese konnte laut einer Pressemitteilung seitens Netflix sogar einen Neujahrs-Streaming-Rekord aufstellen. Genaue Zahlen wurden nicht genannt, doch mit ganzen 31,3 Millionen Views setzte sich die finale Staffel wenig überraschend an die Spitze der Netflix-Charts der meistgestreamten englischsprachigen Serien.

Somit dominiert das Serien-Finale die wöchentlichen Charts, doch nicht nur hier hat die Mystery-Saga ihre Berechtigung – auch in den Top 10 der meistgestreamten Serien aller Zeiten hat sie sich bereits eingefunden und steht zurzeit mit 105,7 Millionen Views auf Platz neun der Liste. Die Liste wird zurzeit von Staffel eins der Horrorserie „Wednesday“ angeführt. Kurz vor „Stranger Things“ auf Platz acht der Auflistung steht die dritte Staffel „Bridgerton“ mit 106 Millionen Views.

Ob das „Stranger Things“-Finale „Wednesday“ Staffel 1 mit 252,1 Millionen Views einholen kann, bleibt abzuwarten. Die Top 5 sind allerdings durchaus realistisch. Die zweite Staffel rund um den Charakter Wednesday Addams liegt mit 119,3 Millionen Views in Reichweite. Für die Top 3 braucht es schon etwas mehr: Hier liegt Staffel 4 von „Stranger Things“ mit 140,7 Millionen Streams noch weit voraus. Es bleibt also abzuwarten, wo sich die letzte Staffel der Serie einreihen wird. Genauere Prognosen sind in den nächsten Wochen zu erwarten.