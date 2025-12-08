„Stranger Things“ Staffel 5: Fans entdecken Kontinuitätsfehler aus Staffel 2

Ups: Flashback zu Will und Jonathan Byers widerspricht emotionaler Szene aus Staffel 2.

„Stranger Things“ befindet sich aktuell in der finalen fünften Staffel. Nun merkten Fans allerdings, dass sich in die neue Netflix-Serie ein Fehler eingeschlichen hat. Denn was ein Rückblick in einer Folge des Finales zeigt, passt nicht zu einer emotionalen Szene aus der zweiten Staffel.

Offenbar kennen Fans von „Stranger Things“ den Stoff besser als die Macher:innen des Mystery-Formats. Seit dem 27. November läuft das Finale auf Netflix. Wie „E! News“ berichtet, haben aufmerksame Fans einen Fehler in der finalen Staffel gefunden. Dieser reicht acht Jahre – bis in die zweite Staffel – zurück und bezieht sich auf einen Rückblick, der die beiden Brüder Will (Noah Schnapp) und Jonathan Byers (Charlie Heaton) zeigt.

Dieser Rückblick passt nicht

In Staffel fünf wird ein Flashback rund um die beiden Brüder gezeigt, der einer früheren Schilderung derselben Erinnerung widerspricht. Im Flashback sieht man, wie die Geschwister fröhlich gemeinsam die Bude Castle Byers im Wald bauen. Fans erinnerten sich nun an den genauen Wortlaut, den die beiden in Staffel zwei miteinander austauschten.

„Erinnerst du dich an den Tag, an dem Dad gegangen ist? Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben, um Castle Byers zu bauen, wie du es gemalt hast. Und dann fing es an zu regnen, aber wir blieben trotzdem draußen.“

In den Schilderungen der Szene gibt es signifikante Unterschiede. Anstatt bedrückender Regenstimmung herrscht im Flashback sonnige Idylle und fröhliche Atmosphäre. Auch die Gemüter der Kinder seien etwas zu heiter, dafür dass diese gerade von ihrem Vater verlassen worden sind, merkte ein Zuschauer auf X an.

Wann geht das Finale weiter?

Trotz des kleinen Fehlers läuft die finale Staffel der Serie stark und befindet sich seit Start ganz oben in den Netflix-Charts. Bisher wurden nur die ersten vier Folgen der Staffel gezeigt. Am 26. Dezember gibt es dann weitere drei Folgen, und auf das große Finale dürfen sich Fans am 1. Januar 2026 freuen.