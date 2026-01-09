Gen Z treibt „Stranger Things“-Songs auf Rekord-Streaming-Zahlen

Das Serienfinale schickt Prince-Klassiker auf 1.341 Prozent Streaming-Plus. Die Duffer-Brüder verraten: So hart war die Songauswahl für „Stranger Things“ wirklich.

Auch die letzte Episode der Erfolgsserie „Stranger Things“ bediente sich sogenannter Needle Drops – dabei werden populäre Songs in Szenen eingebaut, um diese zu unterstreichen, Emotionen zu verstärken oder eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. In der Vergangenheit erzielten die ausgewählten Tracks für die Kult-Serie besonders durch die Generation Z im Alter zwischen 13 und 29 Jahren massive Streaming-Erfolge auf Spotify. Diese Songs stachen im Staffelfinale hervor, schwer war der Auswahlprozess für die Duffer-Brüder.

Im Zeitraum vom 31. bis zum 7. Januar 2026 – einer Woche nach der Veröffentlichung der achten und letzten Folge von „Stranger Things“ – explodierten die Streamingzahlen auf Spotify innerhalb der Gen Z-Nutzer:innen und damit auch weltweit. Allen Anfang machen zwei Hits von Prince aus dem Jahr 1984.

Prince-Tracks wurden für Schlüsselszenen ausgewählt

Der erste Prince-Song, der im 128-minütigen Finale auf einer Schallplatte spielte, während die Zeit bis zur Zerstörung von „The Upside Down“ herunterzählte, war „When Doves Cry“. Nach dem Erscheinen in der finalen Folge vermerkte der Track einen Anstieg in Abrufen der Gen Z von 576 und weltweit 336 Prozent. „Purple Rain“, der zum Ende der letzten „Stranger Things“-Episode eingesetzt wurde, verzeichnete einen Streaminganstieg der Generation Z auf Spotify um 1.341 Prozent, insgesamt stieg die Anzahl der weltweiten Abrufe des Songs um 608 Prozent.

Die Duffer-Brüder Matt und Ross erklärten in einem Interview mit „Deadline“, wie schwer ihnen die Entscheidung für Schlüsselszenen des Serienfinales fiel: „Wir haben lange darüber nachgedacht, was auf der Bomben-Vinylplatte gespielt werden sollte. Ich glaube, wir haben über keinen anderen Song so viel diskutiert wie über diesen, weil es wirklich eine große Herausforderung war, denn der erste Song auf der Vinylplatte musste optimistisch und hoffnungsvoll sein“, sagte Matt Duffer. Und ergänzte, dass „der letzte Song zu Elevens Abschied passen“ musste.

Weitere Songs, die es ins Staffelfinale schafften

„Sweet Jane“ der Cowboy Junkies ist der zweitmeistgestreamte Track aus dem Finale mit einem Zuwachs von 663 Prozent bei der Generation Z und 264 Prozent bei den weltweiten Plays insgesamt.

David Bowies „,Heroes‘“ verzeichnete eine Zunahme an Abrufen von 227 Prozent bei der Generation Z und 185 Prozent bei den weltweiten Streams. Den Vorschlag, diesen Song als Soundtrack der letzten Folge der Netflix-Produktion zu verwenden, hatte ein Darsteller der Serie. Laut „Tudum“ war es Joe Keery, der mit dieser Idee auf die Duffer-Brüder zukam. Der Schauspieler verkörperte knapp zehn Jahre lang die Rolle des Steve Harrington. „Heroes“ war auch schon in Staffel 1 und 3 ein beliebter Track der Serienentwickler, allerdings in der Version von Peter Gabriel. Die Macher von „Stranger Things“ verwendeten das Cover, um bedeutende Charaktertode hervorzuheben – die sich im Nachhinein jedoch als Illusionen herausstellten.

Auch „Here Comes Your Man“ von den Pixies erhielt einen deutlichen Boost an Abrufen von 129 Prozent bei den Streams der Generation Z und von 108 Prozent bei den weltweiten Plays.

