Hollywood: Fans wünschen sich Jeremy Renner als ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine Ende Februar, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj international Beachtung bekommen. Tausende Fans forderten jetzt von Hollywood, einen Film über den 44-jährigen Politiker zu machen. Die Hauptrolle soll Jeremy Renner übernehmen.

Ein User schreibt auf Twitter: „Wenn der Film dazu gemacht wird, denke ich, ich hätte den perfekten Schauspieler“. Darunter ist ein Vergleichsbild von Selenskyj und Renner zu sehen. Zahlreiche weitere User posteten Bilder dieser Art.

Es ist schwer zu übersehen, dass Renner und Selenskyj eine starke Ähnlichkeit miteinander haben. Der ukrainische Präsident ist mit 1,70m zwar etwas kleiner als Renner, der 1,75m groß ist. Beide haben jedoch tiefliegende Augen, kurzes braunes Haar und eine sehr ähnliche Kinnpartie.

When the movie is made, and these days there always is, I think I have the perfect actor. @JeremyRenner , are you in? #Zelensky , #VolodymyrZelensky , #Ukraine , #jeremyrenner pic.twitter.com/dcI2wF6w44

Renner porträtierte bereits in dem Film „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ von 2008 einen Militärhelden. Ein Großteil der Bilder, die Renner und den ukrainischen Präsidenten vergleichen, verwenden Bilder aus diesem Film.

Doch es gab auch Widerspruch: Einige User erinnerten daran, dass in der Ukraine weiterhin Krieg herrscht.„Ukrainer verlieren ihr Leben und ihre Häuser und Geschäfte werden zerstört, und wir haben wirklich Leute, die twittern ‚Jeremy Renner sollte in dem Film darüber Zelensky spielen!‘“, schreibt einer. „Das ist das erbärmlichste und geschmackloseste, woran man im Moment denken könnte.“

Ein anderer schreibt: „Dies ist NICHT der richtige Zeitpunkt, um darüber zu spekulieren, dass #JeremyRenner #PresidentZelensky in einem Hollywood-Kriegsfilm spielt. Renner ist ein begnadeter Schauspieler und ein guter Mann, aber Selenskyj setzt sein Leben und das seiner Familie in Wirklichkeit aufs Spiel, nicht auf einer Bühne. Wir sollten uns auf die REALITÄT konzentrieren“.

This is NOT the time to speculate about #JeremyRenner playing #PresidentZelensky in a Hollywood war movie. Renner is a gifted actor and a good man, but Zelensky is putting his life and his family’s life on the line in reality not on a sound stage. We should focus on the REALITY

— Gerard Courcy (@hardcorehangout) February 27, 2022