Gibt es Jimmy Kimmel auch im deutschen TV zu sehen?

Jimmy Kimmel ist zurück auf Sendung – zumindest bei ABC

Der Late-Night-Moderator ist nach seiner erzwungenen Pause mit „Jimmy Kimmel Live! “ wieder auf Sendung.

Jimmy Kimmel feiert nach der Suspendierung auf Zeit sein schnelles Comeback. Seine Show „Jimmy Kimmel Live!“ wird ab Dienstag (23. September) nach einer heftigen öffentlichen Debatte wieder ausgestrahlt.

Disney zur Begründung: „Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir einige der Kommentare für unpassend und daher unsensibel hielten. Wir haben in den letzten Tagen intensive Gespräche mit Jimmy geführt und sind nach diesen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, die Serie am Dienstag wieder auf Sendung zu bringen.“

Eine Einschränkung gibt es aber für US-Zuschauer, denn nicht alle Sendepartner ziehen mit. Sinclair, einer der größten lokalen Fernsehsender der USA, erklärte etwa, alle seine ABC-Partner würden die Show zunächst umgehen und durch Nachrichtensendungen ersetzen. Man führe aber Gespräche.

Kimmel wird in seiner Rückkehrsendung seine vom Sender beanstandeten und von rechten Politikern stark kritisierten Worte über den ermordeten Charlie Kirk nach eigenen Angaben noch einmal ansprechen. Wie es heißt, will der Entertainer aber zu seinen Aussagen stehen.

Late Night im deutschen TV: Fallon und Colbert ja, Kimmel nein

Deutsche Zuschauer können die komplette Show allerdings nicht im Fernsehen sehen. Hierzulande gibt es keine Übertragung von „Jimmy Kimmel Live!“. Die Show läuft in der Nacht zu Mittwoch (24. September) um 5.35 Uhr (MEZ). Über die Senderhomepage von ABC könnte es theoretisch gestreamt werden, doch durch Geo-Blocking ist dies in Deutschland nicht möglich. Auf YouTube gibt es aber nur kurz nach Ausstrahlung erste Highlight-Clips zu sehen.

Andere amerikanische Late Night Shows sind übrigens bei uns im Programm. „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ kann bei ProSieben Fun empfangen werden, „The Late Show With Stephen Colbert läuf bei Sat.1 Emotions und auf Abruf bei Joyn Plus+. Um die zeitversetzt gezeigten Sendungen sehen zu können, muss allerdings ein Pay-TV-Abo abgeschlossen werden.