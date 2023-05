Johannes Oerding auf ICE-Tour: Termine, Bühnen, Fotos

Johannes Oerding gibt vier Konzerte an vier Bahnhöfen an einem Tag, im Rahmen der „Schnellsten Tour“.

Johannes Oerding tourt am heutigen Donnerstag (25. Mai), mit dem Zug durch Deutschland: von seiner Heimatstadt Münster über Düsseldorf nach Karlsruhe und dann anschließend zum großen Abschlusskonzert nach Ulm. Die Live-Konzerte finden direkt in oder vor den Hauptbahnhöfen statt.

An den ersten drei Stationen Münster, Düsseldorf und Karlsruhe wird der Sänger mit seiner Band für die Konzerte auf der Bühne stehen. In Ulm wird die Tour am Abend mit einem Abschlusskonzert von etwa 60-90 Minuten gefeiert. Die Deutsche Bahn verwendet hierfür ihren klimafreundlichen ICE.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Vier Konzerte an vier verschiedenen Orten an nur einem Tag – das wird mein persönlicher Rekord. Ich bin sehr gespannt darauf, viele Menschen zu treffen. Reisen verbindet – genau wie Musik. Wir werden gemeinsam eine ganz besondere Stimmung erleben“, sagt Johannes Oerding darüber.

Die Termine:

Münster Hbf (Bahnhofshalle): ca. 9.00 – 9.20 Uhr

(Bahnhofshalle): ca. 9.00 – 9.20 Uhr Düsseldorf Hbf (Open Air): ca. 11.40 – 12.10 Uhr

(Open Air): ca. 11.40 – 12.10 Uhr Karlsruhe Hbf (Bahnhofshalle): ca. 15.30 – 16.15 Uhr

Ulm Hbf (Open Air): ca. 20.15 – 21.45 Uhr

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über Oerding und die Tour

Mittels der „Schnellste Tour“ als Initiative der Deutschen Bahn möchte diese demonstrieren, dass sich der Umstieg vom Auto in den ICE lohnt, vor allem für das Klima. So werden auf der Strecke der „Schnellsten Tour“ von Münster über Düsseldorf und Karlsruhe nach Ulm mit dem ICE durchschnittlich rund 80 Kilogramm CO2 im Vergleich zum Auto eingespart. Ob der Oerding-Zug Verspätung hat, ist bislang nicht bekannt.

Letztes Jahr fand die Tour mit Max Giesinger und rund 3.000 Musikfans in Hamburg, Berlin, Leipzig und Wiesbaden statt.