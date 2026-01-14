John Forté mit 50 Jahren gestorben: Musiker & Fugees-Produzent tot

John Forté wurde leblos in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei ermittelt.

John Forté ist tot. Der für seine Zusammenarbeit mit den Fugees und Wyclef Jean bekannte Künstler wurde am Dienstag, 13. Januar 2026, leblos in seinem Haus entdeckt. Er wurde 50 Jahre.

Polizei bestätigt Tod des Musikers

Wie die Polizei von Chilmark, Massachusetts, gegenüber dem Branchenmagazin „Variety“ bestätigte, wurde John Forté gegen 14.25 Uhr Ortszeit tot in seinen eigenen vier Wänden aufgefunden. Einsatzkräfte waren zuvor wegen einer nicht ansprechbaren Person alarmiert worden. Der Fall wurde an die Kriminalpolizei des Bundesstaates weitergeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine unmittelbare Todesursache konnte zunächst nicht festgestellt werden. Wer die Beamten alarmiert hatte, ist ebenfalls nicht bekannt.

Von den Fugees zum Solokünstler

Forté erlangte in den 1990er Jahren Bekanntheit durch seine Mitwirkung am Durchbruchsalbum „The Score“ der Fugees. Auf dem 1996 veröffentlichten Album, das bei den Grammy Awards 1997 als bestes Rap-Album ausgezeichnet wurde, war er auf mehreren Titeln zu hören, darunter „Family Business“ und „Cowboys“. Auch auf Wyclef Jeans Soloalbum „The Carnival“ wirkte er mit.

Der in Brooklyn geborene Musiker begann seine musikalische Laufbahn als Geigenspieler in einem Jugendorchester, bevor er sich dem HipHop zuwandte. Nach einer Tätigkeit als A&R-Manager für Rawkus Records entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit den Fugees.

Gefängnisaufenthalt und künstlerisches Comeback

1998 veröffentlichte Forté sein von Wyclef Jean produziertes Debütalbum „Poly Sci“. Zwei Jahre später wurde er am Flughafen Newark wegen des Transports von flüssigem Kokain verhaftet und zu einer Mindeststrafe von 14 Jahren verurteilt. 2002 erschien sein zweites Album „I, John“ mit Gastbeiträgen von Dinah Washington und Carly Simon, das er während der Verfahrensvorbereitung aufgenommen hatte.

Nach sieben Jahren Haft wurde Forté im Dezember 2008 vorzeitig entlassen, nachdem der damalige US-Präsident George W. Bush seine Strafe umgewandelt hatte. Er kehrte nach New York zurück und nahm seine Musikkarriere wieder auf. Es folgten weitere Veröffentlichungen, darunter die EPs „Stylefree“ (2009) und „Water Light Sound“ (2011). 2012 komponierte er den Titelsong für das Basketball-Team Brooklyn Nets.

Wyclef Jean würdigte seinen verstorbenen Weggefährten

Wyclef Jean hat sich in einem Instagram-Post von John Forté verabschiedet. Zu einem Video eines gemeinsamen Auftritts schrieb er: „Das tut weh, mein Bruder John Forté ist zu den Engeln gegangen. Legenden sterben nie. Seht euch sein Lächeln an. Ruhe in Frieden, mein Fugees-Bruder.“

Letzte Jahre auf Martha’s Vineyard

Forté lebte in den letzten zehn Jahren auf Martha’s Vineyard, wohin ihn der Musiker Ben Taylor Ende der 1990er Jahre erstmals gebracht hatte. Zuletzt arbeitete er an Musik für die HBO-Dokumentarserie „Eyes on the Prize“. Zudem entwickelte er ein Filmprojekt über sein eigenes Leben. Sein letztes Album „Vessels, Angels & Ancestors“ erschien 2021.