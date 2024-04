Fugees: Mini-Reunion beim Coachella-Auftritt von Lauryn Hills Sohn

Zusammen mit YG Marley performten Lauryn Hill und Wyclef Jean live „Killing Me Softly“. Hier reinhören.

YG Marley, Singer-Songwriter und Sohn von Lauryn Hill, lieferte am Sonntag (14. April) beim Coachella-Festival eine echte Live-Überraschung ab, in dem er eine Quasi-Reunion der Fugees auf die Beine stellte.

Zwei von drei Fugees-Mitgliedern wieder live vereint

Etwa 15 Minuten nach Beginn seines Auftritts holte Marley seine Mutter zu sich auf die Stage, die ihren Sohn mit einem eigenen Mini-Set unterstützte und ihre Hits „Ex-Factor“ und „Lost Ones“ live performte. Für „Killing Me Softly“ von den Fugees kam dann sogar Wyclef Jean noch dazu. Lediglich Pras Michel fehlte, um das Fugees-Comeback zu komplettieren.

Dafür erschien kurz darauf Rapper Busta Rhymes, der von außerdem von Spliff Star begleitet wurde. Der Rapper aus Brooklyn gab eine Interpretation von „Put Your Hands Where My Eyes Could See“ und seine Strophe von Chris Browns „Look At Me Now“ zum Besten.

Tribut für Bob Marley

Als Urenkel von Bob Marley zollte YG Marley gemeinsam mit seinen Gäst:innen dem Reggae-Sänger Tribut, indem die Musiker:innen Ausschnitte aus seinen Songs „One Love“ und „Exodus“ live performten. Zum Abschluss führte der 22-Jährige noch seinen bisher einzigen veröffentlichten Song „Praise Jah in the Moonlight“ auf.

Die Fugees machten bis 2006 gemeinsam Musik, bevor sie getrennte Wege gingen. Schon 2023 kamen die drei Mitglieder jedoch für eine Mini-Reunion bei Lauryn Hills Konzert wieder zusammen.