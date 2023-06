Fugees-Reunion beim Lauryn-Hill-Konzert

Die Rapperin holte ihre ehemaligen Bandkollegen auf die Bühne, um sechs Fugees-Songs zu performen.

Die Fugees haben am Freitag (2. Juni) ein überraschendes Reunion-Konzert im Rahmen von Lauryn Hills Auftritt auf dem Festival „Roots Picnic“-Festival gespielt, welches The Roots veranstalten. Die 48-Jährige Rapperin performte ihr Album THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL (1998) anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Platte, in voller Länge. Hill, die von The Roots musikalisch begleitet wurde, brachte schließlich Pras Michel und Wyclef Jean auf die Bühne, um sechs Fugees-Tracks zu präsentieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unter anderem gab’s Hits wie „How Many Mics“, „Zealots“ und „Killing Me Softly With His Song“. Der Auftritt machte einen erprobten Eindruck, weswegen die Hoffnung auf eine mögliche Reunion-Tour noch nicht ganz begraben werden sollte.

Die Band hatte bereits 2021 eine Reunion-Tour angekündigt. Sie wurde zunächst verschoben, dann im Januar 2022 schließlich komplett abgesagt. Als Grund dafür nannten die drei Artists die Corona-Pandemie und die schwierigen Bedingungen, die diese für Konzerte und Touren schaffe. Damals gab es allerdings Berichte darüber, dass der Prozess gegen Pras Michel Grund für die Absage sein könnte. Der Rapper wurde im April 2023 vom US-Bundesgericht in Washington, D.C. für die Beteiligung an illegalen Wahlkampfspenden, der Geldwäsche und der Zeugenbeeinflussung für schuldig befunden.