John Maus ist zurück – mit neuer Single und Video zu „Touchdown“

Sechs Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Zeit, die John Maus genutzt hat, um endlich ein neues Album auf die Beine zu stellen. SCREEN MEMORIES soll es heißen und damit der Nachfolger seines bis dato letzten Studioalbums, WE MUST BECOME THE PITILESS CENSORS OF OURSELVES, werden.

Nachdem er zunächst die Lead-Single „The Combine“ in die Welt gesetzt hat, gibt es nun Nachschub. Im Video zu „Touchdown“ zeigt sich Maus als American-Football-Spieler (die Nummer 25) und rennt in Trip-ähnlichen Regenbogen-Schweifen uns allen davon.

Dabei klingt das alles gewohnt nach 80er Synthie-Sounds, ist aber sehr viel mehr als das. Manch einer erkennt in dem Video vielleicht auch die ein oder andere Anspielung auf „Stranger Things“. Ein bisschen bizarr, ein bisschen verstörend, aber so lange die Musik gut ist, macht’s das alles nur noch interessanter.

Seht hier das Video zu „Touchdown“

Am 27. Oktober kommt das vierte Album SCREEN MEMORIES von John Maus in die Läden. Für Konzertgänger hat der Gute auch etwas in petto. Für zwei Termine kommt er im November nach Deutschland.

15.11. Berlin | Festsaal Kreuzberg (ausverkauft)

18.11. Leipzig |UT Connewitz