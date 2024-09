Johnny Depp überrascht mit blendend weißen Zähnen

Im Urlaub wurde der Schauspieler von einem Barkeeper abgelichtet – nun wundert sich das Netz über die strahlende Kauleiste.

Johnny Depp zeigt sich blendend gelaunt und mit neuem Gebiss bei einem Urlaub auf den Bahamas. Der Schauspieler wurde in einer Bar gesichtet, wo er fröhlich mit Angestellten posierte und dabei seine scheinbar frisch restaurierten Beißer blitzen ließ.

Johnny Depp lässt Jack-Sparrow-Zahnhygiene hinter sich

Ein Barkeeper teilte die Fotos auf Instagram, die Johnny Depp mit seinen wohl nagelneuen Zähnen zeigen. Der Auftritt ist eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der 61-Jährige sonst eher für seinen Chaos-Look bei offiziellen Events bekannt ist, so auch bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Jahr.

Damals, als Depp für den Film „Jeanne du Barry“ auf dem Roten Teppich erschien, fiel neben seinem umstrittenen Comeback auch seine verfärbte und schiefe Kauleiste auf.

Zähne gemacht, Karriere zurück?

Hollywoods prominenter Zahnarzt, Dr. Apa, erklärte bereits 2023, dass Depps schlechte Zahnhygiene das Ergebnis jahrelanger Abnutzung sei (Kippen, Kaffee, you name it). Doch auf den neuen Instagram-Bildern wirkt es, als hätte der US-Amerikaner seinem Lächeln einen frischen Anstrich verpasst. Ob eine aufwendige Zahnbehandlung dahintersteckt, bleibt Spekulation.

Depp, der in den vergangenen Jahren vor allem durch Skandale und den Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard, in den Schlagzeilen war, scheint seit seinem juristischen Sieg ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen. Mit einem Schadensersatz von mehr als zehn Millionen US-Dollar in der Tasche, kehrt der einstige Megastar zurück ins Rampenlicht. Er wirbt erfolgreich für „Dior“ und erhält wieder Filmrollen.