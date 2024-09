Jon Bon Jovi rettet Frau vor Sprung von einer Brücke

In einem Video ist zu sehen, wie er die suizidale Person vom Sims einer Brücke in Nashville holt.

Eigentlich wollte er nur ein Musikvideo in Nashville drehen, dann hatte er es mit dem vollen Ernst des Lebens zu tun. Gerade als Jon Bon Jovi sich auf der John Seigenthaler Fußgängerbrücke befand, sah er, dass eine Frau im Begriff war, sich von ebendieser herunterzustürzen. Laut Polizei- und Augenzeugenbericht unterbrach er seinen Videodreh, ging mit einer weiteren Person zu der Frau, die wohl bereits am Sims hing, redete sie auf sie ein und half schließlich mit, sie wieder in Sicherheit zu bringen und vom Selbstmord abzuhalten.

„Es braucht uns alle, um uns gegenseitig in Sicherheit zu bringen“

John Drake, Chef des Metro Nashville Police Departments, machte Jon Bon Jovis Hilfe publik, in dem er ihn in einem X-Beitrag lobte, dazu schrieb „es braucht uns alle, um uns gegenseitig in Sicherheit zu bringen“ und einen Videoclip teilte, in dem der Moment mit der unbekannten, suizidalen Person zu sehen ist.

Im Anschluss an die Rettungsaktion umarmen sich der Musiker und die Frau, danach verschwindet der Bon-Jovi-Sänger mitsamt Team aus dem Blickfeld der Videoaufnahme.

Jon Bon Jovi wird als Held gefeiert

Der US-Rocker selbst äußerte sich nicht zu dem Hergang, der an dem Cumberland River in Tennessee vonstatten ging – die besagte Brücke ist mit rund einhundert Metern über dem Fluss gebaut.

Auf X wird der der 62-Jährige für sein bestimmtes Eingreifen gefeiert. Eine Person schreibt auf der Plattform zum Beispiel: „Jon Bon Jovi ist der größte Rockstar der Welt und jetzt ein Held“