Jonathan Joss tot: Der Schauspieler und TV-Sprecher wurde erschossen

Der US-amerikanische Schauspieler Jonathan Joss ist tot. Am 1. Juni wurde der 59-Jährige laut mehreren Medienberichten in San Antonio, Texas, von einem Nachbarn erschossen. Sein Ehemann Tristan Kern de Gonzales äußerte den Verdacht, dass es sich um eine homophobe Tat gehandelt habe. Die Polizei sieht dafür bislang jedoch keine konkreten Hinweise.

Vorfall vor früherem Wohnsitz

Wie die Polizei gegenüber „Variety“ berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Samstagabend, den 31. Mai, gegen 19 Uhr über eine Schießerei informiert. Am Tatort fanden sie Joss mit mehreren Schusswunden nahe der Straße vor. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt. Der mutmaßliche Täter, ein Nachbar, versuchte zwar zu fliehen, wurde jedoch einen Block entfernt festgenommen. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Tristan Kern de Gonzales schrieb auf Facebook: „Mein Ehemann Jonathan Joss und ich wurden bei einem Schusswaffenangriff verletzt, während wir am Ort unseres früheren Zuhauses die Post abholten.“ Das Haus sei niedergebrannt, nachdem sie über zwei Jahre lang Drohungen erhalten hätten. „Ein Großteil dieser Belästigungen war offen homophob.“ Als sie zurückkehrten, fanden sie „den Schädel eines unserer Hunde und sein Geschirr – gut sichtbar platziert“. Ein Mann hätte sich darauf genähert und sie homophob beschimpfte und geschossen. „Jonathan und ich waren unbewaffnet. […] Er rettete mir das Leben.“ Die beiden waren seit Valentinstag 2025 verheiratet.

Laut „BBC“ sagte die texanische Polizei: „Trotz Behauptungen im Internet, es handele sich um ein Hassverbrechen, hat die derzeitige Untersuchung bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass der Mord an Herrn Joss in Zusammenhang mit seiner sexuellen Orientierung steht.“

Jonathan Joss: Trauer um einen beliebten Schauspieler

Jonathan Joss wurde 1965 geboren und war vielen Serienfans durch seine markante Stimme und charismatischen angesehen. Er war bekannt für seine Rolle als John Redcorn in der animierten Serie „King of the Hill“ und als Chief Ken Hotate in „Parks and Recreation“. Schauspielkollege Nick Offerman sagte gegenüber „People“: „Der Cast hat den ganzen Tag darüber geschrieben und wir sind einfach am Boden zerstört.“