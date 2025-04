Todesursache klar: Daran starb „Buffy“-Star Michelle Trachtenberg

Blake Lively erinnert sich an Michelle Trachtenberg: „Pure Energie“

Michelle Trachtenberg ist eines natürlichen Tode gestorben. Das ergeben Akten der Gerichtsmedizin, die „TMZ“ vorliegen. Demnach starb der „Buffy“-Star an Komplikationen im Zusammenhang mit ihrem Diabetes. Die Schauspielerin wurde Ende Februar von ihrer Mutter leblos in ihrem New Yorker Apartment gefunden. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Inzwischen wird auch nicht weiter zur Todesursache ermittelt. Der frühe Tod Trachtenbergs blieb zunächst rätselhaft. Die Familie verzichtete auf eine Obduktion. Da ein krimineller Hintergrund ausgeschlossen werden konnte, wurde auch keine eigens angesetzt.

Bis heute ist auch unklar, ob die „Gossip Girl“-Darstellerin an Diabetes Typ 1 oder 2 litt. Bekannt war indes, dass sie sich vor einiger Zeit einer Lebertransplantation unterzog. Ob dies im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung stand, wurde nicht öffentlich.

Fans waren schon früher in Sorge um Michelle Trachtenberg

Anfang 2024 erregte Trachtenberg Aufsehen mit Bildern, auf denen sie den Eindruck machte, stark an Gewicht verloren zu haben. Ihre Fans machten sich große Sorgen. Die Schauspielerin reagierte in den sozialen Medien allerdings irritiert auf die Kommentare.

Während der Oscar-Verleihung gab es indes keine Erinnerung an die vor allem mit Fernsehproduktionen bekannt gewordene Mimin, die ihren Durchbruch als Kinderdarstellerin mit dem Film „Harriet, die kleine Detektivin“ feierte. Mit ihrer Rolle der Dawn Summers in der Kult-Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ begeisterte sie ein großes Publikum. Auch in „Gossip Girl“ konnte sie auf sich aufmerksam machen.

Hollywood-Kollegin Blake Lively erinnerte sich in einer Trauerbotschaft an die „pure Energie“ Trachtenbergs, die ihr sehr imponierte.