„Upload“ auf Amazon Prime Video: Alles, was Ihr zum Serienauftakt wissen müsst

Gleich zum 1. Mai startet die neue Sci-Fi-Comedy von Greg Daniels („The Office“, „Parks and Recreation“, „Die Simpsons“). Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zur Serienpremiere.

„Upload“ – darum geht‘s:

Was wäre, wenn wir nach unserem Tod einfach weiterleben könnten? Dieser Frage geht die neue Amazon-Prime-Serie nach: In unbestimmter Zukunft ist es den Menschen möglich, ihr Bewusstsein einfach „hochzuladen“, um sich so selbst vor dem endgültigen Ableben zu bewahren. Das Gedankenspiel über eine digitale Ewigkeit wird über zehn Episoden hinweg aus der Perspektive des App-Entwicklers Nathan Brown (Robbie Amell) erzählt. Nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto lässt er sich von Freundin Ingrid (Allegra Edwards) dazu überreden, seinen Geist ins familieneigene Lakeview-Jenseits zu transferieren. Kundenbetreuerin Nora (Andy Allo) führt ihn in die örtlichen Gepflogenheiten und Möglichkeiten ein – bald schon entwickelt sich jedoch mehr zwischen ihnen.

Im Jenseits begegnet Nathan allerhand Kurioses. Von Besuchen seiner noch lebenden Freundin per VR-Brille über per Thermostat regelbare Jahreszeiten bis hin zu Kühlschränken, die stets das gerade präferierte Gericht auf Vorrat haben, ist alles dabei. Doch vieles ist nur über In-App-Käufe zu bekommen und damit deutet sich schon an, was Greg Daniels in einem offenen Brief vorab an die Zuschauer*innen schrieb: Obwohl die Comedy im Zentrum steht, gehe es in „Upload“ auch um ernste Themen, wie „Ungleichheit, Umweltzerstörung, zunehmende Eingriffe in unsere Privatsphäre und unsere Machtlosigkeit gegenüber großen Tech-Konzernen“. Somit schafft selbst der Kapitalismus den Sprung ins Jenseits. Von wegen der Tod mache alle gleich.

„Upload“ Staffel 1 – Erscheinungsdatum:

Die zehn Folgen der ersten Staffel erscheinen am 1. Mai auf Amazon Prime Video.

„Upload“ – gut zu wissen:

Autor Greg Daniels hatte nicht nur die Idee zur Serie, sondern fungiert zusammen mit Howard Klein als Executive Producer. Beide wirkten zuvor an „The Office“ und „Parks and Recreation“ mit. Daniels ist vorher bereits als Autor für „Saturday Night Live“ und „Die Simpsons“ in Erscheinung getreten. Seine Arbeit wurde insgesamt mit fünf Emmys ausgezeichnet.

Ähnliche Serien:

„After Life“, „Six Feet Under“, „The Office”

