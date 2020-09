Jónsi & Robyn: Seht hier das Video zur ihrer gemeinsamen neuen Single „Salt Licorice“

Popkolumne, Folge 84

Musik, die selbst Corona nicht verdient hat – Linus Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „The Boss“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Episode zur KW 39/2020 geht es darum, wie einem Silbermond noch die schlimmste Pandemie verhageln können, den Roman von Sebastian Janata, um Deutsche Laichen und die H-Blockx. Zieht euch einen Schal an, weint in die Armbeuge, Winter is coming – und die neue Popwoche erst recht.