Sigur Rós: Neues Album ÀTTA kommt am 16. Juni

Der Single-Vorbote „Blóðberg“ erschien bereits am 12. Juni. Ein physischer Release der neuen Platte folgt am 1. September.

Die Isländer Sigur Rós bringen ihr erstes richtiges Studioalbum seit über zehn Jahren heraus. ÀTTA heißt die Platte und erscheint bereits am Freitag, den 16. Juni, in der digitalen Version. Ein physischer Release werde am 1. September folgen. Am 12. Juni haben die Post-Rocker bereits die Single „Blóðberg“ mitsamt Musikvideo veröffentlicht.

ÀTTA wird das erste Werk der Gruppe nach der Rückkehr des Multi-Instrumentalisten Kjartan Sveinsson sein. Es wurde im bandeigenen Studio in Island sowie im Abbey-Road-Studio und in einigen amerikanischen Studios aufgenommen. Außerdem enthält ÀTTA Gastbeiträge des London Contemporary Orchestra und von Brassgat í bala. Sänger Jón Þór Birgisson sagte in einem Presse-Statement, das Album werde „minimalistisch“ klingen. „Wir werden älter und zynischer, daher wollte ich einfach etwas in uns bewegen, damit wir etwas fühlen“.

„Wir wollten uns erlauben, ein bisschen dramatisch zu sein und mit diesen Arrangements weit zu gehen. Das braucht die Welt im Moment“, fügte Sveinsson hinzu. „Es ist schwer zu beschreiben, aber für mich ist immer alles offen für Interpretationen. Die Leute können denken und fühlen, wie sie wollen“.

Das Cover der Platte wurde bereits öffentlich gemacht. So sieht es aus:

Auch die Tracklist kann man bereits einsehen:

01. Glóð

02. Blóðberg

03. Skel

04. Klettur

05. Mór

06. Andrá

07. Gold

08. Ylur

09. Fall

10. 8

Der vorherige richtige Release von Sigur Rós war das Album KVEIKUR im Jahre 2013. Die Band geht außerdem auf Tour. Am 18. Juni spielen die Isländer ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Auch das London Contemporary Orchestra wird mit von der Partie sein.

Sigur Rós: Tourdaten

Die Tour in Europa

16. Juni, London, UK – Royal Festival Hall (Meltdown Festival)

17. Juni, Amsterdam, Niederlande – Concertgebouw (Holland Festival)

18. Juni, Hamburg, Deutschland – Elbphilharmonie

3. Juli, Paris, Frankreich – Philharmonie de Paris (Days Off Festival)

Die Tour in den USA

14. August, Toronto, ON – Roy Thomson Hall

16. August, New York City, NY – Beacon Theatre

18. August, Brooklyn, NY – Kings Theatre

19. August, Boston, MA – Wang Theater

21. August, Minneapolis, MN – State Theatre

24. August, Seattle, WA – Das Paramount Theater

26. August, Berkeley, CA – The Greek Theatre an der UC Berkeley

28. August, Los Angeles, CA – The Greek Theatre

Mehr über Sigur Rós

Bereits im Oktober 2022 kündigte die Band eine Neuauflage ihres dritten Studioalbums „( )“ zum 20. Jubiläum an. Die Neuauflage des Albums aus dem Jahr 2002 wurde von Ingenieur Ted Jenson neu gemastert und enthält B-Seiten und bisher unveröffentlichte Demos.

Ihr siebtes und aktuelles Album, KVEIKUR, wurde 2013 veröffentlicht. Ende 2020 stellte die Band dann ihr Orchesterprojekt ODIN’S RAVEN MAGIC vor.

Im vergangenen Jahr gingen Sänger und Gitarrist Jón Þór „Jónsi“ Birgisson, Bassist Georg Hólm und Keyboarder Kjartan Sveinsson auf erste gemeinsame Welttournee nach langer Zeit: Dort feierten sie die Rückkehr ihres Keyboarders, nachdem dieser ein Jahrzehnt lang nicht Teil der Band war. Im weiteren Verlauf des Sets stellten sie dort auch die Stücke „Gold 2“, „Gold 4“ und „Angelus 4“ vor – allesamt neue Singles, die noch nicht veröffentlicht waren.