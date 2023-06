Sigur Rós veröffentlichen mit „Blóðberg“ neuen Song

Der Track kommt pünktlich zum Vorglühen für die anstehende Tour mit Orchester. Seht hier das Musikvideo.

Nachdem 2020 mit ODIN’S RAVEN MAGIC lediglich eine orchestrale Zusammenarbeit von Sigur Rós mit Hilmar Örn Hilmarsson, Steindór Andersen und Maria Huld Markan Sigfúsdóttir aus dem Jahr 2002 erschien und das aktuellste Studioalbum der Isländer weiterhin KVEIKUR von 2013 ist, kann man sich jetzt über ein neues Lebenszeichen freuen. „Blóðberg“ (übersetzt: Thymian) heißt die frisch veröffentlichte Single der Gruppe – ein Musikvideo gibt es auch dazu.

Der Track, der vor allem wieder durch seinen üppigen Streicher-Einsatz hervorsticht, erscheint pünktlich zum Vorglühen auf die bevorstehende Tournee mitsamt Orchester. „Blóðberg“ ist aber nicht nur die erste, richtige offizielle neue Song-Veröffentlichung seit zehn Jahren, sondern auch als Rückmeldung von Multi-Instrumentalist Kjartan Sveinsson zu verstehen, der im Jahr 2022 zur Band zurückkehrte und sich in dem Stück erstmalig wieder musikalisch verewigen konnte.

Beim Clip übernahm Johan Renck die Leitung, der bereits als Regisseur und Musiker mit Artists wie Madonna, Beyoncé, Kylie Minogue, New Order und Lana Del Rey zusammenarbeitete. Daneben führte er auch Regie bei Folgen von „Breaking Bad“ und „The Walking Dead“. Zum Video sagt der Filmemacher nun: „Ich fühle mich so nihilistisch, wie man nur sein kann, wenn es um die Zukunft geht. Wir sind machtlos gegen unsere eigenen Dummheiten. Einige Aspekte davon verschmolzen mit meinen Eindrücken zu den Themen von ‚Blóðberg‘. Die Musik wurde zu einer Partitur meiner eigenen elenden Gedanken und verlieh ihnen Schönheit, wie es nur Musik kann.“

Das Musikvideo zu „Blóðberg“:

Die Tour der Gruppe beginnt am 16. Juni in London und führt noch bis August durch Europa und Nordamerika. Am 18. Juni werden sie ihren einzigen Deutschland-Termin in Hamburg in der Elbphilharmonie spielen.

Sigur Rós: Tourdaten

Die Tour in Europa

16. Juni, London, UK – Royal Festival Hall (Meltdown Festival)

17. Juni, Amsterdam, Niederlande – Concertgebouw (Holland Festival)

18. Juni, Hamburg, Deutschland – Elbphilharmonie

3. Juli, Paris, Frankreich – Philharmonie de Paris (Days Off Festival)

Die Tour in den USA

14. August, Toronto, ON – Roy Thomson Hall

16. August, New York City, NY – Beacon Theatre

18. August, Brooklyn, NY – Kings Theatre

19. August, Boston, MA – Wang Theater

21. August, Minneapolis, MN – State Theatre

24. August, Seattle, WA – Das Paramount Theater

26. August, Berkeley, CA – The Greek Theatre an der UC Berkeley

28. August, Los Angeles, CA – The Greek Theatre

Mehr über Sigur Rós

Bereits im Oktober 2022 kündigte die Band eine Neuauflage ihres dritten Studioalbums „( )“ zum 20. Jubiläum an. Die Neuauflage des Albums aus dem Jahr 2002 wurde von Ingenieur Ted Jenson neu gemastert und enthält B-Seiten und bisher unveröffentlichte Demos.

Ihr siebtes und aktuelles Album, KVEIKUR, wurde 2013 veröffentlicht. Ende 2020 stellte die Band dann ihr Orchesterprojekt ODIN’S RAVEN MAGIC vor.

Im vergangenen Jahr gingen Sänger und Gitarrist Jón Þór „Jónsi“ Birgisson, Bassist Georg Hólm und Keyboarder Kjartan Sveinsson auf erste gemeinsame Welttournee nach langer Zeit: Dort feierten sie die Rückkehr ihres Keyboarders, nachdem dieser ein Jahrzehnt lang nicht Teil der Band war. Im weiteren Verlauf des Sets stellten sie dort auch die Stücke „Gold 2“, „Gold 4“ und „Angelus 4“ vor – allesamt neue Singles, die noch nicht veröffentlicht waren.