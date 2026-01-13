José González kündigt neues Album „Against The Dying Of The Light“ an

José González

José González  |  José González kündigt neues Album „Against The Dying Of The Light" an

Foto: Redferns. Roberto Ricciuti. All rights reserved.

Im März kommt die neue Platte des Schweden heraus. Hier alle Infos dazu.

José González hat ein neues Studioalbum mit dem Titel „Against The Dying Of The Light“ angekündigt. Die neue Platte des Schweden soll am 27. März 2026 erscheinen. Für den mehrfach ausgezeichneten Singer-Songwriter ist es das erste Werk seit „Local Valley“, das 2021 herauskam. Songs der LP gibt es bereits zu hören.

Erste Singles und Albumkonzept

Im vergangenen Jahr meldete sich González mit der Single „Pajarito“ zurück – einem knapp zweiminütigen Stück mit melancholischer Atmosphäre. Hier anhören:

Youtube Placeholder

Der Titeltrack des kommenden Albums ist nun auch hörbar. „Against The Dying Of The Light“  ist hier zu streamen:

Youtube Placeholder

Der Albumtitel ist laut Pressemitteilung eine Anspielung auf den walisischen Dichter Dylan Thomas. Thematisch setzt sich José González mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander.

González beschreibt sein neues Werk als Reflexion darüber, wie die Menschheit sich selbst Hindernisse schaffe, indem sie starr an dogmatischen Ideologien festhalte und Menschen folge, die vorgäben, Dinge zu wissen, die sie in Wahrheit nicht wüssten.

Mehr Engagement!

Die Songs auf dem Album beschäftigen sich damit, wie die Menschheit sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene zu einem besseren Leben geführt werden könne. Während die Stücke rein musikalisch durch Klänge, Harmonien und Rhythmen funktionieren, sollen die Texte Menschen dazu inspirieren, sich zu engagieren und durch Zusammenarbeit gemeinsame Probleme zu lösen.

Der Titelsong reflektiert laut González in der Pressemitteilung die Menschheit in der Gegenwart. Es gehe darum zu akzeptieren, wer wir seien und was uns an diesen Punkt gebracht habe – denn die Vergangenheit lasse sich nicht ändern. Danach müsse der Fokus auf künftige Herausforderungen gerichtet werden, etwa auf Anreize und Algorithmen, die nicht im Einklang mit menschlichem Wohlergehen stünden.

Trotz enormer Möglichkeiten durch neue Technologien, die sich irgendwann selbst entwerfen und kopieren könnten, müssten diese nicht sofort entwickelt werden, wenn sie das Potenzial hätten, Menschen überflüssig zu machen. Man könne sich gegen diese Replikatoren auflehnen – gegen das Erlöschen des Lichts rebellieren, so der Musiker.

Zur Album-Ankündigung auf Instagram:

Instagram Placeholder
Die Tracklist umfasst 13 Songs

Das Album enthält folgende Titel:

  1. A Perfect Storm
  2. Etyd
  3. Against The Dying Of The Light
  4. For Every Dusk
  5. Sheet
  6. Pajarito
  7. Losing Game (Sick)
  8. Ay Querida
  9. U / Rawls Slöja
  10. Gymnasten
  11. Just A Rock
  12. You & We
  13. Joy (Can’t Help But Sing)

