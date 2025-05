Wurde Josh Freese seine Pudel-Passion zum Verhängnis?

Foo Fighters: Josh Freese zieht Fazit nach einem Jahr in der Band

Seit einigen Tagen wissen wir: Für Josh Reese ist erst einmal Schluss am Schlagzeug der Foo Fighters. Der Musiker gab seine Ablösung Ende letzter Woche selbst bekannt und klärte auf, dass die Band beschlossen hätte, eine neue Richtung einzuschlagen.

Wie es aussieht, erhielt Freese von Dave Grohl und Co. nicht einmal einen Grund für das Ende bei den Foo Fighters. Seine Enttäuschung konnte der Drummer deshalb auch nicht verbergen, auch andere Musiker verstanden es nicht so recht. Dankbarkeit empfand er hingegen schon – und reagierte vielleicht auch deshalb mit einer witzig gemeinten Liste 10 (möglicher) Gründe für das Aus.

Diese Liste erschien am Montag (19. Mai) auf Instagram. Mit dabei sind Albernheiten wie „Konnte nur einen Song von Fugazi nennen“ und „Hat nicht einmal versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen“.

Josh Freese und die vielen Pudel

Immerhin scheint er auch einen „technischen“ Grund für seine Demission gefunden zu haben: So unkt Freese in der Liste, dass seine „metronomische Präzision hinter dem Schlagzeug als ‚seelenlos‘ empfunden wurde“. Auch sein Umgang mit „Polyrhythmen“ könne, so der 52-Jährige scherzhaft, der Band missfallen haben.

Das Gag-Ranking blieb nicht ohne Reaktion. Auf den Rausschmissgrund, dass er Noodles von The Offspring versprochen habe, vierter Gitarrist bei den Foo Fighters zu werden, reagierte dieser in einem Kommentar: „Aber du hast es versprochen!“

Als spöttischen Hauptgrund für das Ende bei den Foo Fighters machte Josh Freese dann aus, dass die Sache mit den Pudeln irgendwie aus dem Ruder gelaufen sei. Bekanntermaßen gilt der Drummer als großer Pudel-Fanatiker. Jeder hat eben sein Hobby.

Fast zwei Jahre lang ersetzt Freese ab Mai 2023 den verstorbenen Taylor Hawkins. Die Foo Fighters haben noch keine eigene Stellungnahme zu ihrer Entscheidung, Freese zu entlassen, abgegeben und auch noch keinen Ersatz für ihn bekannt gegeben.

Spätestens bis zum 04. Oktober muss aber Klarheit herrschen, dann tritt die Band beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf. Es ist bisher das einzige Konzert, das die Foo Fighters für 2025 angekündigt haben.