„Enttäuscht“: Foo Fighters trennen sich von Schlagzeuger Josh Freese

Nur zwei Jahre, nachdem Josh Freese bei den Foo Fighters den Posten des verstorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins übernommen hatte, ist schon wieder Schluss. Wie der renommierte Drummer, der bereits mit etlichen namhaften Acts, darunter Nine Inch Nails und Guns N’ Roses, gearbeitet hat, auf Instagram mitteilte, sei er unerwartet aus der Band geworfen worden.

Josh Freese: Überrascht von Entlassung bei Foo Fighters

„Die Band hat mich Anfang der Woche angerufen und gesagt, dass sie mit einem anderen Schlagzeuger weitermachen wollen“, schreibt Freese in einem Statement. „Ich habe die letzten zwei Jahre mit ihnen sehr genossen, auf und hinter der Bühne. Und ich unterstütze, was immer sie für das Beste halten“, so der Musiker.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Trennung kommt offenbar nicht nur für Fans überraschend. „In 40 Jahren als Profi-Schlagzeuger bin ich noch nie aus einer Band geflogen“, erklärt der 51-Jährige. „Ich bin nicht wütend – nur etwas geschockt und enttäuscht.“ Freese versucht es, sportlich zu nehmen. Er erklärt, dass er sowieso als Freelance Drummer arbeite und ständig zwischen Bands hin- und herwechsle. Es gehe ihm gut, so Freese.

Ein offizieller Grund für den Rauswurf wurde bislang nicht genannt – von der Band gibt es bisher kein Kommentar. Auch wer künftig bei der Band um Dave Grohl am Schlagzeug sitzen wird, ist derzeit noch unklar. Sein Statement endet sogar mit einem kleinen Scherz: „Bleibt dran für meine Liste ‚Top 10 mögliche Gründe, warum Josh bei den Foo Fighters rausgeflogen ist“, schreibt Freese.

Das Statement im Wortlaut:

Die Foo Fighters haben mich am Montagabend angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie beschlossen haben, ‚mit einem anderen Schlagzeuger weitermachen wollen‘. Es wurde kein Grund genannt. 🙁

Wie auch immer – ich habe die letzten zwei Jahre mit ihnen sehr genossen, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon, und ich unterstütze, was immer sie für das Beste für die Band halten.

In meinen 40 Jahren als professioneller Schlagzeuger wurde ich noch nie aus einer Band geworfen, deshalb bin ich nicht wütend – nur etwas schockiert und enttäuscht.

Aber wie die meisten von euch wissen, habe ich immer freiberuflich gearbeitet und bin zwischen Bands hin und her gewechselt – also geht es mir gut. Bleibt dran für meine Liste ‚Top 10 mögliche Gründe, warum Josh bei den Foo Fighters rausgeflogen ist‘.“

– Josh