Foo Fighters: Wird Taylor Hawkins‘ Sohn doch nicht der neue Drummer?

Erst am 17. Mai verkündete Josh Freese, dass er kein Teil mehr der Foo Fighters sei. Seitdem wird gerätselt, wer als nächstes am Schlagzeug der Band sitzen wird. Einigen Gerüchten zufolge könnte Shane Hawkins die Aufgabe übernehmen und damit in die Fußstapfen seines Vaters, Taylor Hawkins, treten.

Für Shane Hawkins wäre das nicht das erste Mal bei den Foo Fighters

Shane Hawkins unterstützte die Gruppe bereits bei vergangenen Konzerten und auch bei der Tribute-Show seines Vaters an den Drums. Allerdings scheint es momentan so, als ob der 18-Jährige auch andere Pläne haben könnte. Auf Instagram teilte er nämlich mit, sich auf die kommenden Auftritte mit Chevy Metal zu freuen. Er postete ein Bild mit den Showdates der Band und schrieb dazu, dass die Tour „ein Riesenspaß werden wird“.

In den Kommentaren zum Post hoffen zahlreiche Fans dennoch darauf, dass Hawkins im Anschluss an die Chevy-Metal-Tournee doch noch mit den Foo Fighters auftreten könnte. So schrieb ein Nutzer: „Alles was ich wissen muss: Letzte Show am 31. August und dann geht es direkt zum Foo-Fighters-Konzert am 4. Oktober!!! Wird episch.“ Eine offizielle Meldung von Hawkins gibt es diesbezüglich jedoch nicht.

Plötzlicher Rausschmiss von Schlagzeuger Josh Freese

Aktuell scheint der Posten als Foos-Drummer weiter also unbesetzt zu sein. Freese stieß zur Band für ihre Tour 2023 hinzu, nachdem Taylor Hawkins im März 2022 verstorben war. In seinem Statement auf Instagram verkündete der Musiker, dass er von Seiten der Gruppe keinen Grund für die Trennung genannt bekommen hatte, außer dass sie „mit ihrem Schlagzeuger eine andere Richtung einschlagen“ wollen. Er selbst erklärte, dass er darüber nicht wütend, sondern eher schockiert und enttäuscht sei.

Zuvor spielte Freese schon bei mehreren großen Bands mit, wie den Nine Inch Nails und auch Guns N‘ Roses.

Die nächsten Konzerte sind bereits angekündigt – bis dahin sollte ein neuer Drummer gefunden werden

Spätestens bis zum 4. Oktober muss bei den Foo Fighters aber Klarheit herrschen, denn dann tritt die Band beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf. Kürzlich gaben sie auch bekannt, dass sie im gleichen Monat drei weitere Konzerte in Jakarta, Tokio und Osaka spielen werden. Hierzulande müssen sich Fans weiter in Bezug auf Tourdaten gedulden.