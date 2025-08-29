Josh Freese gesteht: Die Songs der Foo Fighters waren nicht sein Ding

Josh Freese spricht über seinen Ausstieg bei den Foo Fighters und die Rückkehr zu Nine Inch Nails.

Schlagzeuger Josh Freese hat über seinen überraschenden Rauswurf bei den Foo Fighters gesprochen. Der Musiker war 2023 als Touring-Drummer zur Band gestoßen, nachdem der langjährige Schlagzeuger Taylor Hawkins im März 2022 unerwartet verstorben war. Im Mai dieses Jahres wurde Freese jedoch überraschend aus der Band entlassen.

In einem Interview mit der „New York Times“ erklärte Freese nun: „Rückblickend lag es wahrscheinlich eher an ihrem Management.“ Auf die Frage nach seinen Gefühlen gegenüber der Musik der Foo Fighters antwortete er offen: „Es war nicht die Musik, mit der ich mich wirklich identifizieren konnte.“

Hoher Druck nach Taylors Tod

Freese beschrieb im Interview seine zweijährige Zeit in der Band als sehr anspruchsvoll: „Ich komme als Dave Grohls Schlagzeuger und sollte den Tag retten, nachdem der geliebte Taylor Hawkins gestorben ist“, sagte er. Dies habe ihn ständig unter Druck gesetzt, „ständig auf allen Zylindern zu laufen.“ Nach seinem Ausstieg teilte Freese humorvoll zehn mögliche Gründe, warum er die Band verlassen musste, darunter das Pfeifen von „My Hero“ eine Woche lang auf Tour oder das Einläuten jeder Probe mit einer 20-minütigen Kuhglocken-Session.

Rückkehr zu Nine Inch Nails

Seitdem ist Freese zu seiner früheren Band Nine Inch Nails zurückgekehrt, bei der er bereits von 2005 bis 2008 Schlagzeug spielte. Die Rückkehr erfolgte kurz nachdem Nine Inch Nails-Drummer Ilan Rubin für die Foo Fighters abgeworben wurde. Über die Rückkehr sagte Freese: „Es ist unglaublich, wieder mit Trent und der Crew auf Tour zu sein und jeden Abend diese Energie mitzuerleben. Ich freue mich darauf, wieder Teil dieser Dynamik zu sein.“

Ersatz durch Ilan Rubin

Für die Foo Fighters hat nun also Ilan Rubin den Platz am Schlagzeug übernommen. Freese bezeichnete den Tausch gegenüber der „New York Times“ als „ironisch, aber perfekt für die Band.“ Denn der Drummer sei ein absoluter Profi.

Im Rahmen des 30-jährigen Bandjubiläums der Foo Fighters äußerte sich Dave Grohl erstmals zu Freeses Ausstieg. In einem Brief an die Fans, der auf der offiziellen Website der Foo Fighters veröffentlicht wurde, würdigte er die „donnernde Virtuosität von Josh Freese“ und dankte allen ehemaligen Mitgliedern für ihre Beiträge zur Bandgeschichte.