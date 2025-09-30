Josh Hartnett nach Autounfall ins Krankenhaus gebracht – Update

Von „Squid Game“ bis „Adolescence“: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten

Nach aktuellen Angaben soll es dem Schauspieler den Umständen entsprechend gut gehen.

Josh Hartnett ist aktuell für einen Dreh in Kanada. Ebenda ereignete sich eine Auto-Kollision, bei der auch der Schauspieler verletzt wurde. Der 47-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Hier die Entwicklungen dazu im Überblick.

Unfall ereignete sich bereits am 25. September – erst jetzt Details

Laut einer Mitteilung von „CBC News“ befand sich der Mime am Donnerstag, den 25. September in St. John’s als Beifahrer in einem SUV, der mit einem Streifenwagen der Royal Newfoundland Constabulary (RNC) kollidierte. Hartnett war demnach in der Stadt unterwegs, um eine Netflix-Serie zu drehen. Eine mit der Produktion vertraute Quelle bestätigte den Zusammenstoß der Fahrzeuge und gab weiterhin an, dass Josh Hartnett zu dem Zeitpunkt auf dem Weg vom Dreh nach Hause war.

Leichte Verletzungen

Die RNC bestätigte am 25. September in einer Pressemitteilung, dass ein Unfall untersucht wird, an der einem ihrer Streifenwagen beteiligt war. Die Kollision soll zeitlich um kurz vor 1 Uhr morgens an der Kreuzung New Cove Road und Elizabeth Avenue stattgefunden haben, so die Infos laut James Cadigan, Pressesprecher der RNC. Hartnett befand sich dem Bericht zufolge im Fahrzeug mit einem 59-jährigen Mann – beide wurden mit angeblich nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der männliche Polizeibeamte wurde vorsorglich eingeliefert.

Update: Josh Hartnett inzwischen wohl aus dem Krankenhaus entlassen

Hartnetts Sprecherin Susan Patricola hat gegenüber „Deadline“ mittlerweile verlauten lassen, dass der US-Star nach ausgiebiger Untersuchung im Krankenhaus nach Hause geschickt und sogar wieder zur Arbeit zurückkehren konnte. Die Produktion der Serie sei von dem Vorfall angeblich nicht weiter beeinträchtigt worden.

Wie es um die anderen Unfallbeteiligten steht, ist nicht offengelegt worden.

Zeug:innen gesucht

Die RNC bittet nun Zeug:innen des Unfalls, sich zu melden, um so die Ermittlungen zu unterstützen. Ob sich bislang diesbezüglich jemand gemeldet hat, ist nicht bekannt.

Josh Hartnett: Aktueller Dreh

Josh Hartnett ist Teil einer Produktion, die vorläufig unter dem Titel „Untitled Netflix Newfoundland Series” geführt wird. Laut „IMDB“ handelt die Serie von einem Fischer, der um den Schutz seiner Gemeinde kämpft, nachdem eine Meereskreatur die Gegend terrorisiert. In dem Netflix-Format spielt Hartnett unter anderem neben Charlie Heaton (aus „Stranger Things“) und Mackenzie Davis (aus „Speak No Evil“) mit. Wann eine Veröffentlichung geplant ist, ist unklar.