Zayn Malik im Krankenhaus: Promo-Tour zu „Konnakol“ pausiert

Zayn Malik liegt im Krankenhaus und pausiert alle Promo-Termine zu „Konnakol“. Der Ex-One-Direction-Sänger sagte Shows und TV-Auftritte ab.

Zayn Malik pausiert seine Promotour zu seinem neuen Album „Konnakol“ aufgrund eines unerwarteten Krankenhausaufenthaltes. Der Ex-One-Direction-Sänger postete am 17. April ein Foto aus der Klinik. Dazu schrieb der Musiker: „Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und ich bin euch so dankbar für euer Verständnis.“

Abgesagte Shows und verschobene Auftritte

Laut einem Bericht von „People“ würde Malik seine komplette Promo zunächst pausieren. Zunächst sagte er eine Show bei Banque Records ab. Am Montagabend, dem 20. April, hätte der One-Direction-Star ein exklusives One-Night-Only-Event im Club Circuit in Kingston spielen sollen. Das Konzert wäre auch ein Fan-Meet-and-Greet für seine treuen Hörer:innen gewesen.

Außerdem war ein Auftritt des Sängers in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ am Dienstag, dem 21. April, geplant. Malik müsse nun jedoch zunächst weitere medizinische Schritte einleiten und einen der besten Kardiologen weltweit aufsuchen, bevor er den Termin wahrnehmen könne.

Während seines Krankenhausaufenthaltes nannte er keine Diagnose, nur dass es aufgrund großer Erschöpfung zu seinem Gesundheitszustand gekommen sei. Vermutlich handelt es sich um Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System, da er sich in seinem Instagram-Posting beim kardiologischen Team des Krankenhauses bedankte.

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Offen über Gesundheit und psychische Probleme

Der Sänger war zuvor stets sehr offen mit seinen gesundheitlichen und psychischen Problemen umgegangen. In der Vergangenheit litt er an Essstörungen und Panikattacken. Vor rund zehn Jahren beschrieb er eine Angstattacke so: „Am Morgen des ‚Capital Radio Summertime Balls‘ hat mich eine Panikattacke wie ein Zug überfahren. Ich war krank. Ich konnte nicht atmen. Dass so etwas möglich ist, machte mir höllisch Angst, ich stand unter Schock. Diese überwältigende Angst kam einfach aus dem Nichts und brachte einen ganzen Shitstorm an Selbstzweifeln mit sich. Als mein Management kam, um zu sehen, was los war, war ich ein psychologischer Ernstfall. Wenn ich einen Schritt aus dem Haus machen wollte, um in das Auto zu steigen und ins Wembley-Stadion zu fahren, rannte ich gegen eine unsichtbare Wand, die mich wieder aus der Spur warf, woraufhin ich mich wieder hinsetzen musste.“

Aufgrund der psychischen Probleme hatte der Sänger bereits in der Vergangenheit Live-Auftritte absagen müssen.

Tournee-Start ungewiss

Seine Tour zu dem Album sollte planmäßig im Mai 2026 in Großbritannien beginnen und anschließend in die USA führen. Ob die Live-Auftritte wie geplant stattfindet, steht noch nicht fest.

Sollte Maliks Tournee zunächst verschoben werden, zeigen seine Fans Verständnis. Sie wünschen ihm nur das Beste und hoffen auf eine baldige Genesung. „Hope you get better soon“ und „He needs to have a break asap“ kommentierten viele unter TikTok-Videos zu seinem Krankenhausaufenthalt.