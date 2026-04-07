Offset angeschossen in Florida: Was wir über seinen Zustand wissen

Rapper Offset wurde nach einem Schusswechsel vor dem Seminole Hard Rock Hotel in Florida ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Männer festgenommen.

Der US-Rapper Offset wurde angeschossen. Wie steht es nun gesundheitlich um den Musiker?

Schusswechsel in Florida

Am Mittwoch, dem 06. April 2026, um 19 Uhr Ortszeit, besuchte laut Polizeibericht Kiari Kendrell Cephus, wie Offset bürgerlich heißt, ein Casino im US-Bundesstaat Florida. Als er das Seminole Hard Rock Hotel verließ, kam es auf dem Parkplatz zu einem Schusswechsel. Der Künstler wurde angeschossen und musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kurz nach der Einlieferung veröffentlichte ein Sprecher des Rappers ein Statement gegenüber „Variety“ über dessen gesundheitlichen Zustand. Darin hieß es, der Zustand des 34-Jährigen sei stabil: „Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet. Sein Zustand ist stabil und er wird engmaschig überwacht.“ Wie sich sein Zustand entwickeln wird und ob er zeitnah entlassen wird, bleibt abzuwarten.

Zwei Verdächtige festgenommen

Die Umstände des Anschlags werden derzeit von den örtlichen Behörden untersucht. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei mutmaßliche Täter festgenommen, so die örtliche Polizei.

Hierzu gab es ein entsprechendes Statement gegenüber der „Associated Press“: „Uns ist ein Vorfall bekannt, der sich am Montag nach 19 Uhr im Bereich des Parkservices vor dem Seminole Hard Rock Hollywood ereignet hat und bei dem eine Person leicht verletzt wurde, die ins Memorial Regional Hospital in Hollywood gebracht wurde. Die Polizei von Seminole war sofort vor Ort, und die Situation konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Personen wurden von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Der Ort ist gesichert, und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Der Betrieb läuft wie gewohnt weiter.“

Drei Jahre nach Tod von Migos-Kollegen

Offset ist nicht das erste ehemalige Migos-Mitglied, das Opfer von Schusswaffengewalt wurde. Vor drei Jahren, am 28. November 2022, wurde der US-Rapper Takeoff im Alter von 28 Jahren erschossen, nachdem bei einem mutmaßlichen Würfelspiel etwas schiefging.

Der Vorfall ereignete sich in Houston im US-Bundesstaat Texas. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, bleibt abzuwarten.