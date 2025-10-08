Lil Durk: Verteidigung fordert Abweisung der Klage wegen Auftragsmord

Kendrick Lamar zwischen Genie und Demut: Der King of Rap im ME-Helden-Feature

Anklage gegen Lil Durk im Fall Quando Rondo: Die Verteidigung beantragt Abweisung wegen fehlender Details. Die Hintergründe zu King Von, O'Block und Verfahrensstand.

Ein Rechtsstreit nach dem anderen: Lil Durk sitzt derzeit hinter Gittern, weil er mehrere Morde in Auftrag gegeben haben soll. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Personen von Chicago nach Los Angeles geschickt zu haben, um Rapper Quando Rondo zu töten. In dem Verfahren gibt es nun neue Entwicklungen – hier alle Details.

Wegen Verschwörung zum Auftragsmord angeklagt

Den Vorwürfen zufolge soll der versuchte Auftragsmord Vergeltung für die Ermordung von King Von im Jahr 2020 gewesen sein, wie „Hot New Hip Hop“ berichtete. Auf die Zielpersonen Quando Rondo und seinen Cousin Saviay’a „Lil Pan“ Robinson wurden am 19. August 2022 an einer Tankstelle Schüsse abgefeuert. Während ersterer laut unverletzt blieb, erlag Robinson noch am Tatort seinen Verletzungen. Am 24. Oktober 2024 wurde Lil Durk im Rahmen der Ermittlungen in der Nähe des Miami International Airport verhaftet und wegen Verschwörung zum Auftragsmord angeklagt.

Weitere Morde in Auftrag gegeben?

Nun berichtet „Hot New Hip Hop“ unter Berufung auf die Hip-Hop-Seite „Kurrco“ auf der Plattform X, die am 7. Oktober einen Ausschnitt der Klageschrift veröffentlichte, von weiteren Details. Demnach soll Lil Durk auch die Ermordung mehrerer Mitglieder von O’Block in Auftrag gegeben haben, weil sie den Tod King Vons nicht selbst gerächt hätten.

O’Block ist der umgangssprachliche Name des Apartmentkomplexes Parkway Garden Homes im Süden Chicagos, Illinois, aus dem sowohl Lil Durk als auch King Von stammen. Er wurde 1950 gegründet und war das erste afroamerikanische Bauprojekt. Durch soziale Vernachlässigung entwickelte sich die Gegend zu einem Hotspot für Gangs und organisierte Kriminalität. Sie gilt als eine der gefährlichsten Nachbarschaften der USA und war zudem namensgebend für WELCOME TO O’BLOCK, das Debüt-Studioalbum von King Von – und das einzige, das zu seinen Lebzeiten erschien.

Anwälte: Anklage enthalte nicht genügend Details

Nun versucht das Anwaltsteam Lil Durks, der mit bürgerlichem Namen Durk Banks heißt, die Klage abweisen zu lassen. In einem neuen Antrag, der Anfang Oktober 2025 eingereicht wurde, argumentieren die Anwälte, die Anklageschrift enthalte nicht genügend Details, um sich auf den Prozess vorzubereiten.

„Obwohl die Anklageschrift behauptet, die Mitverschwörer hätten ‚auf Anweisung‘ von Herrn Banks verschiedene Handlungen begangen – einen Flug nach Los Angeles, die Verfolgung, das Stalking und den Versuch, [Quando Rondo] durch Schüsse zu töten, sowie die Beschaffung der dafür verwendeten Schusswaffen und Ausrüstung –, enthält sie keine Einzelheiten“, erklärte Lil Durks Anwalt Drew Findling laut „Hot New Hip Hop“. „Wann, wo, wie und wem hat Herr Banks diese angeblichen Anweisungen gegeben? Um die grundsätzliche Fairness dieses Prozesses zu gewährleisten, hat die Verteidigung ein Recht auf Information.“

„Keine Behauptung, dass Herr Banks physisch an der Schießerei beteiligt war“

Weiter führte Findling aus: „Was die Anklageschrift verschweigt, sind genau die Dinge, die die Verteidigung wissen sollte: die ‚operativen Fakten‘, die den Theorien der Regierung über die Schuld von Herrn Banks zugrunde liegen. Es gibt hier keine Behauptung, dass Herr Banks physisch an der Verfolgung und Schießerei beteiligt war, um die es geht.“

King Von, Mitglied von Lil Durks HipHop-Gruppe Only the Family, wurde im November 2020 in einer Auseinandersetzung mit Quando Rondo erschossen. Lil Durk und King Von standen sich sowohl musikalisch als auch privat nahe. Im Mai 2019 wurden beide wegen eines versuchten Mordes im Februar desselben Jahres in Atlanta verhaftet. Nach Wochen im Gefängnis kamen sie auf Kaution frei. Nach King Vons Tod kam der Fall zunächst ins Stocken. Zwei Jahre später, im Oktober 2022, wurden die Anklagepunkte gegen Lil Durk fallengelassen.