D’Angelo ist tot: Er starb im Alter von 51 Jahren

Der Neo-Soul-Star erlitt seinem Krebsleiden.

D’Angelo ist verstorben. Das gab seine Familie in einem langen Statement bekannt. Der Musiker wurde 51 Jahre alt.

Das Statement der Familie

Konkret heißt es aus dem engen Familienkreis: „Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben verdunkelt … Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs müssen wir mit gebrochenem Herzen bekannt geben, dass Michael D’Angelo Archer, seinen Fans weltweit bekannt als D’Angelo, heute, am 14. Oktober 2025, von uns gegangen ist.“

Und weiter: „Wir sind traurig, dass er seiner Familie nur liebevolle Erinnerungen hinterlassen kann, aber wir sind unendlich dankbar für das Vermächtnis seiner außergewöhnlich bewegenden Musik. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren, laden Sie jedoch alle ein, gemeinsam mit uns um ihn zu trauern und gleichzeitig die Geschenke zu feiern, die er der Welt in Form seiner Lieder hinterlassen hat.“

Sein Werk

Berühmt machten ihn die drei Solowerke „Brown Sugar“, „Voodoo“ und „Black Messiah“. Aber man kannte Michael D’Angelo Archer, wie er bürgerlich hieß, auch als Mitglied von Soulquarians – einer losen Gruppe von Artists, zu denen auch Questlove, Erykah Badu, J Dilla und Q-Tip gehörten.

In seiner Lebenszeit wurde er für 14 Grammys nominiert, insgesamt erhielt er vier der Preise.

Der Musiker wurde in der Szene sehr geschätzt. DJ Premier hat bereits auf X seine Trauer in Worte gefasst: „Der Tod von D’Angelo ist ein großer Verlust. Wir hatten so viele schöne Zeiten zusammen. Ich werde dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden, D’. Ich liebe dich, KING.“