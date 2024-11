Wegen Harris-Spot: Donald Trump enttäuscht von Julia Roberts

Die Schauspielerin ermutigt in dem Video Frauen dazu, ihre Stimme unabhängig von ihren Ehemännern den Demokraten zu geben.

Donald Trump hat Julia Roberts dafür kritisiert, dass sie im Zuge der US-Wahl am Dienstag (05. November) Kamala Harris für einen Werbespot ihre Stimme geliehen hat.

In dem, von der progressiven evangelikalen NGO „Vote Common Good“ gesponserten, 30-sekündigen Clip ist eine Frau zu sehen, die in der Wahlkabine für Harris stimmt, obwohl ihr Mann ein Trump-Anhänger zu sein scheint. Dieser fragt sie beim Rausgehen: „Hast du die richtige Wahl getroffen?“ Die Frau erwidert „Sicher, Schatz“, und tauscht einen vielsagenden Blick mit einer anderen Wählerin aus, der andeutet, dass beide heimlich für die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gestimmt haben.

Roberts untermalt das Geschehen mit folgender Ansage: „An dem einzigen Ort in Amerika, an dem Frauen noch das Recht haben zu entscheiden, kann man abstimmen, wie man will, und niemand wird es je erfahren. Denken Sie daran, was in der Wahlkabine passiert, bleibt in der Wahlkabine.“

Donald Trump: Julia Roberts wird sich schämen!

Trump zeigte sich wenig begeistert von dem im Wahlkampfwerbespot dargestellten Szenario und vor allem dem Auftritt von Roberts. Am Samstag (02. November) teilte der republikanische Kandidat in der Fernsehsendung „Fox & Friends“ per Anruf mit: „Ich bin so enttäuscht von Julia Roberts. Sie wird darauf zurückblicken und sich schämen: ‚Habe ich das wirklich gesagt?‘ Es sagt nicht viel über ihre Beziehung aus, aber ich bin sicher, dass sie eine tolle Beziehung hat. Die Ehefrauen und die Ehemänner, ich glaube nicht, dass sie so miteinander umgehen.“

Der 78-Jährige tat die präsentierte Beziehungsdynamik als stereotypes Trugbild ab: „Können Sie sich vorstellen, dass eine Frau ihrem Mann nicht sagt, wen sie wählt? Haben Sie so etwas schon einmal gehört? Selbst wenn Sie eine schreckliche – wenn Sie eine schlechte Beziehung haben, werden Sie es Ihrem Mann sagen. Das ist eine lächerliche Sache. So dumm.“

Stars for Kamala Harris

Der US-Wahlkampf geht in den Endspurt und noch einmal erheben prominente Personen ihre Stimme für Kamala Harris. Nun hat auch Sängerin Amy Lee von Evanescence auf Instagram verkündet: „Ich werde mit Stolz für Kamala Harris als Präsidentin der Vereinigten Staaten stimmen. Dieses Jahr steht so viel auf dem Spiel – von reproduktiven Rechten über eine verantwortungsvolle Waffengesetzgebung, die wir dringend brauchen, bis hin zur Demokratie selbst.“