Julian Casablancas: „‚Last Nite‘ von The Strokes ist tot für mich“

Der Strokes-Sänger sehnt sich nach neuen Sounds. Bei The-Voidz-Konzerten würde man wohl keine alten Strokes-Singles hören.

Julian Casablancas gab in einem Interview am 4. November bekannt, dass er den The-Strokes-Song „Last Nite“ nicht mehr hören könne. Andere Strokes-Songs würden bei dem US-Sänger und Songschreiber eine ähnliche Übersättigung hervorrufen, es würde sich bei Shows regelrecht „unecht“ anfühlen.

Diese Tracks möchte Casablancas nicht mehr im Radio hören

Der „Guardian“ stellte dem 46-jährigen New Yorker einige persönliche Fragen zu seinen Musik-Interessen. Bei der Frage, welches Lied er nicht mehr hören könnte, sagte er: „‚Last Nite‘ von The Strokes ist ziemlich tot für mich.“ Weshalb er genug davon hat, wüsste Casablancas wohl selber nicht.

Er fügte hinzu: „Es gibt einige andere [Songs] wie ‘Reptilia’, ‘Hard To Explain’, ‘Someday’, ‘Take It Or Leave It’, ‘New York City Cops’, die in Bezug auf die Publikumsreaktionen vergleichbar sind und die ich nicht ganz so satt habe. Wenn ich das im Radio hören würde, würde ich es aber wahrscheinlich abschalten.“

Die enttäuschende Realität eines Musikers

Dass die Tracks seiner Band in ihm nichts mehr auslösen, erscheint jedoch weniger verwunderlich angesichts seiner Worte aus dem Jahr 2020. Hier erklärte Casablancas gegenüber der „Times“, dass er keine Lust mehr darauf habe, immer wieder dieselben Lieder zu spielen, weil dann „die Musik einen nicht mehr berührt“. Zwar sei es spannend gewesen, sich beim Aufwachsen vorzustellen, Musik zu machen. Jedoch habe man da noch nicht damit gerechnet, dass man immer wieder die gleichen Songs live hervorholen müsste und „ihrer überdrüssig“ werden könnte.

Sein Gefühl zu Strokes-Shows nach längerer Pause: erfrischend. Doch dann – nach zig Live-Konzerten – sei es wieder die gleiche Leier gewesen. „Man fühlt sich unecht. In gewisser Weise ist das der Grund, warum ich mit Voidz spiele. Es ist mir egal, ob ich ‚Last Nite‘ spiele.“

The Voidz

Bezüglich seines Nebenprojektes, The Voidz, gab es vor einigen Monaten Neuigkeiten. Die Band veröffentlichten ihre neue Platte LIKE ALL BEFORE YOU am 20. September diesen Jahres. Erst im Oktober erklärte Casablancas der „LA Times“ über seine Arbeit mit The Strokes: „Es ist ein sehr cooler Tagesjob, bei dem ich mich geehrte fühle, ihn zu haben, also fühle ich darüber nicht negativ.“ Derzeit scheint er dennoch mehr Freude an The Voidz zu haben.