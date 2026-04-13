The Strokes live in Deutschland 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Zwei Deutschlandkonzerte der Strokes: Im Oktober kommen sie nach Berlin und Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern.

The Strokes kommen im Oktober 2026 für zwei Konzerte live nach Deutschland und stellen ihr Album „Reality Awaits“ vor. Im Herbst machen sie Station in Düsseldorf und Berlin.

PayPal Prio Tickets:

Mi., 15.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.paypalpriotickets.de

Telekom Prio Tickets:

Mi., 15.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 16.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 17.04.2026, 10:00 Uhr

www.livenation.de/the-strokes-tickets-adp116507

Am 13. April spielen sie im PSD bank Dome in Düsseldorf und am 15. Oktober in der Uber Arena in Berlin.

Opener: Alex Cameron

Special Guest: Fat White Family

Die New Yorker Gruppe hatte seit ihrem siebten Album „The New Abnormal“ aus dem Jahr 2020 keine neue Musik mehr veröffentlicht. In den letzten Wochen kursierten Spekulationen über eine Rückkehr der Band. Am 6. April machten sie es mit einem Album-Teaser auf ihren Social-Media-Profilen offiziell.

„In the Flesh, It’s Even Sexier“: So betitelt ist der Clip, in dem ein silberner Nissan die Abenddämmerung in Orange und Blau widerspiegelt. Dazu erklingen Gitarrenakkorde und Motorbrummen, während die Ankündigung „Reality Awaits. The new album by The Strokes. Out this summer.“ eingeblendet wird. Die aktuelle Single „Going Shopping“ ist bereits draußen.

Also erstes neues Material seit 2020. In den vergangenen Jahren widmeten sich die Bandmitglieder ihren jeweiligen Soloprojekten: Frontmann Julian Casablancas arbeitete mit The Voidz und Gitarrist Albert Hammond Jr. veröffentlichte mehrere Soloalben.

Gerüchte seit 2022

Die letzten Gerüchte zu einem neuen Album kursierten 2022, als Produzent Rick Rubin bestätigte, mit der Band an einem neuen Projekt zusammenzuarbeiten. Über eine gemeinsame Aufnahmesession in Costa Rica sagte er: „Es war unglaublich und das haben wir jeden Tag gemacht, draußen im Freien gespielt, und sie wollten gar nicht mehr weg. Es war einfach die beste Erfahrung überhaupt.“

Casablancas hatte damals durchblicken lassen, dass die Gruppe an neuen Projekten arbeite, eine neue Platte jedoch noch in ferner Zukunft liege. „Schaut ehrlich gesagt in einem oder [zwei] Jahren nochmal vorbei“, schrieb er. Auch Hammond räumte 2023 gegenüber „NME“ ein: „Es ist nicht so, dass da etwas im Gange ist und ich etwas verheimliche. Wir haben uns hingesetzt und eine Menge aufgenommen. Es könnte in einem oder zwei Jahren erscheinen – wann es fertig sein wird, lässt sich noch nicht sagen, aber ja, wir arbeiten an einem neuen Album.“