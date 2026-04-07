„Reality Awaits“: The Strokes lassen Fans nicht länger warten

The Strokes kündigen „Reality Awaits“ an – alle Infos zu Titel, Teaser, Rick Rubin und den Festival-Auftritten der Band diesen Sommer.

Das neue Album von The Strokes trägt den Titel „Reality Awaits“. Das kündigte die Indie-Rock-Band nun offiziell an. Der Release ist noch für diesen Sommer geplant.

Die New Yorker Gruppe hatte seit ihrem siebten Album „The New Abnormal“ aus dem Jahr 2020 keine neue Musik mehr veröffentlicht. In den letzten Wochen kursierten Spekulationen über eine Rückkehr der Band. Am 6. April machten sie es mit einem Album-Teaser auf ihren Social-Media-Profilen offiziell.

„In the Flesh, It’s Even Sexier“

„In the Flesh, It’s Even Sexier“: So betitelt ist der Clip, in dem ein silberner Nissan die Abenddämmerung in Orange und Blau widerspiegelt. Dazu erklingen Gitarrenakkorde und Motorbrummen, während die Ankündigung „Reality Awaits. The new album by The Strokes. Out this summer.“ eingeblendet wird.

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Also erstes neues Material seit 2020. In den vergangenen Jahren widmeten sich die Bandmitglieder ihren jeweiligen Soloprojekten: Frontmann Julian Casablancas arbeitete mit The Voidz und Gitarrist Albert Hammond Jr. veröffentlichte mehrere Soloalben.

Gerüchte seit 2022

Die letzten Gerüchte zu einem neuen Album kursierten 2022, als Produzent Rick Rubin bestätigte, mit der Band an einem neuen Projekt zusammenzuarbeiten. Über eine gemeinsame Aufnahmesession in Costa Rica sagte er: „Es war unglaublich und das haben wir jeden Tag gemacht, draußen im Freien gespielt, und sie wollten gar nicht mehr weg. Es war einfach die beste Erfahrung überhaupt.“

Casablancas hatte damals durchblicken lassen, dass die Gruppe an neuen Projekten arbeite, eine neue Platte jedoch noch in ferner Zukunft liege. „Schaut ehrlich gesagt in einem oder [zwei] Jahren nochmal vorbei“, schrieb er. Auch Hammond räumte 2023 gegenüber „NME“ ein: „Es ist nicht so, dass da etwas im Gange ist und ich etwas verheimliche. Wir haben uns hingesetzt und eine Menge aufgenommen. Es könnte in einem oder zwei Jahren erscheinen – wann es fertig sein wird, lässt sich noch nicht sagen, aber ja, wir arbeiten an einem neuen Album.“

Lange Pausen als Markenzeichen

Nun ist es soweit, und das Album steht kurz vor der Veröffentlichung. Die lange Entstehungszeit ist für die Band keineswegs ungewöhnlich. Auch zwischen ihren beiden letzten Alben „Comedown Machine“ und „The New Abnormal“ ließen sie sich sieben Jahre Zeit.

Die letzte Veröffentlichung 2020, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Rick Rubin produziert, wurde von Fans und Kritiker:innen gelobt. Der Band gelang es, reifer zu klingen, neue Elemente wie Synthesizer einzubinden und dabei dennoch unverwechselbar sie selbst zu bleiben.

Die Fans freuen sich auf das neue Album, fragen sich jedoch, ob es die letzte Veröffentlichung übertreffen kann. „Wenn es auch nur ansatzweise so wird wie The New Abnormal, wird es super!“ und „Ich weiß nicht, wie sie The New Abnormal noch toppen können, aber ich bin sicher, sie werden es versuchen“ heißt es in der Kommentarspalte auf Instagram.

Ob es dazu auch noch eine Tour hierzulande geben wird, ist unklar. Auch konkrete Infos zur LP gibt es – abgesehen von Titel und dem groben Veröffentlichungszeitraum noch nicht.