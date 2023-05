Fake Frank Ocean: Betrüger verkauft gefälschte KI-Songs des Sängers

Während Frank Ocean auf einen BLONDE-Nachfolger warten lässt, macht ein Betrüger bereits Geld mit Fake-Leaks.

Im Internet machen aktuell vermeintliche Frank-Ocean-Tracks die Runde, die auf verschiedenen Seiten zum Verkauf angeboten wurden. Nun steht aber fest: Die Songs stammen gar nicht aus der Feder des R’n’B-Sängers, sondern wurden mithilfe von einer Künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Betrüger ins Netz gestellt. Der Scammer soll mit den Stücken bereits um die 13.000 kanadische Dollar eingenommen haben.

„mourningassasin“, wie der Betrüger im Internet heißt, präsentierte die vermeintlichen Ocean-Leaks in Foren, in denen mit Musik gehandelt wird, die bald veröffentlicht werden soll. Zahlreiche Fans von Frank Ocean haben sich offenbar täuschen lassen, da die Songs anscheinend wirklich den echten Tracks von Ocean sehr ähnlich seien. Einige von den KI-Liedern kann man nun auch auf YouTube anhören.

Der Kaufpreis für die Tracks liegt laut „t3n“ zwischen 3.000 und 4.000 kanadischen Dollar. Es können also nur drei oder vier Lieder in den Foren verkauft worden sein.

Die Musikindustrie gegen die Künstliche Intelligenz

Spätestens seit dem KI-generierten Drake-Weeknd-Feature „Heart On My Sleeve“, das im April diesen Jahres viral ging, ist die Musikindustrie in Alarmbereitschaft. Viele weitere Künstliche-Intelligenz-Songs tauchten in den sozialen Medien auf, vor allem auf TikTok. Später wurden einige auf den gängigen Streaming-Plattformen hochgeladen – wo sie aber auch sehr schnell wieder verschwanden. Die großen Labels, allen voran Universal, hatten eine große Kampagne gestartet, um illegale Musik, die eindeutig gegen das Urheberrecht verstoße, von den Streaming-Plattformen zu verbannen.

Es ist zu diesem Zeitpunkt kaum absehbar, wie Labels und Rechteinhaber:innen künftig mit solchen Fakes, die beim (schnellen) Hören nicht als solche zu identifizieren sind, umgegangen werden kann.

Frank Ocean lässt Fans warten

Dass Fans seiner Musik langsam ungeduldig werden, ist dennoch kein Wunder. Das aktuelle Album des 35-Jährigen, BLONDE, liegt schon sieben Jahre in der Vergangenheit. Außerdem hatte Ocean bei seinem kontroversen Coachella-Auftritt eine frohe Botschaft überbringen können: Eine neue Platte sei in Arbeit, wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen sei, bleibt jedoch unklar. Sein Debüt CHANNEL ORANGE veröffentlichte der Kalifornier 2012. Er zählt zu den beliebtesten und gleichzeitig rätselhaftesten Figuren der aktuellen Pop- und R’n’B-Szene.