Frank Ocean hat einen neuen Song angeteasert – hier reinhören

Auf Instagram hat Frank Ocean einen einminütigen Clip veröffentlicht – allerdings ohne Kommentar.

Um Frank Ocean blieb es in den vergangenen Jahren eher still. Sein immer noch aktuelles Album BLONDE erschien 2016, die Singles „Dear April“ und „Cayendo“ feuerte er in einer Akustikversion bereits im April 2020 heraus. Seither veröffentlichte der Künstler keine neue Musik. Nun deutet allerdings ein Social-Media-Beitrag auf eine neue Single hin.

Am 09. November hat Ocean in seiner Instagram-Story einen einminütigen Teaser eines bisher unbekannten Tracks geteilt. Wie gewohnt liegt der ruhige und doch ausdrucksstarke Sprechgesang des Musikers über einer zurückhaltenden Melodie. Ein Veröffentlichungsdatum – und ob der Ausschnitt zu einem fertigen Song gehört, den Frank Ocean überhaupt herauszubringen plant – ist noch nicht bekannt.

Frank Ocean spielte zuletzt im April 2023 als Headliner auf dem Coachella Festival. Es war der erste Live-Auftritt des Künstlers seit fünf Jahren und wurde deshalb sehnlichst von seinen Fans erwartet – diese ließ er allerdings viel mehr enttäuscht bis besorgt zurück. Nicht nur begann das Konzert viel zu spät, es wurde außerdem abrupt abgebrochen. Beobachtungen zufolge, soll sich der Sänger außerdem sichtlich unwohl gefühlt haben. Auch am zweiten Wochenende des kalifornischen Festivals sollte Ocean auftreten, allerdings sagte er die Show einige Tage zuvor auf „ärztlichen Rat“ ab.

Die kurze Zeit, die der Musiker auf der Festival-Bühne verbrachte, gab er jedoch Hoffnung auf eine neue Platte. Zwar betonte er, dass der Auftritt nicht aus Promotion-Zwecken stattfinde, sondern als Hommage an seinen verstorbenen Bruder, mit dem er das Festival regelmäßig besuchte. Trotzdem fügte er hinzu: „Nicht, dass es kein neues Album gäbe. Aber im Moment gibt es keines.“