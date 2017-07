„Justice League“-Trailer: Ben Affleck sammelt sein Team

Auf der San Diego Comic Con wurde ein überraschend langer Trailer zum kommenden Superheldenfilm „Justice League“ vorgestellt. Ben Affleck versammelt als Batman eine ganze Reihe von Helden, Wonder Woman (Gal Gadot) und The Flash (Ezra Miller) sind ebenso dabei wie Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher).

Regisseur Zack Snyder, der bereits „Man of Steel“ und „Batman V Superman“ drehte, setzt in seinem Film wenig überraschend auf Action im düsteren Look. Ein Alien namens Steppenwolf (gespielt von Ciaran Hinds aus Game of Thrones) will die Erde vernichten und muss nun gestoppt werden – Kino kann so einfach sein.

Über die Story wird der Film also nicht in die Herzen der Zuschauer finden, eher durch das pure Spektakel und die Anzahl der auftretenden Helden. Immerhin kehrt sogar Superman von den Toten zurück, wie bereits in der letzten Szene des Trailers angekündigt wird.

„The Justice League“ startet am 16. November 2017 in den deutschen Kinos, den Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen: