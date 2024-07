Justin Bieber kehrt zurück auf die Bühne - für den reichsten Mann Asiens.

Während einige Väter ihren Söhnen zur Hochzeit ein Familienerbstück weitergeben, verschenken Milliardäre lieber einen Popstar-Auftritt für einen 8-stelligen Betrag.

So macht es zumindest, Geschäftsmann Mukesh Ambani, Vorsitzender von Reliance Industries und der reichste Mann Asiens. Der hat für die Pre-Wedding-Party seines Sohnes Justin Bieber engagiert, der wiederum, Berichten zufolge, dafür 10 Millionen US-Dollar Gage kassierte.

Die Feier fand im Jio World Convention Center in Mumbai, Indien, statt, und war Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten von Ambanis Sohn Anant, der Radhika Merchant heiratet.

Sein geschätzten Vermögen von über 120 Milliarden US-Dollar gibt Ambani schon fast traditionell gerne für exklusive Auftritte von Popstars aus. Erst im März organisierte Ambani einen Auftritt von Rihanna für das Brautpaar. Für die Sängerin war es ihr erstes abendfüllendes Set seit über sechs Jahren, sie erhielt für ihren Auftritt allerdings nur zwischen sechs und neun Millionen Dollar.

Justin Bieber, der sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, präsentierte bei dieser Gelegenheit einige seiner größten Hits, darunter „Baby“, „Sorry“ und „What Do You Mean?“.

Der Auftritt markierte Biebers Rückkehr auf die Bühne nach einer längeren Pause aufgrund gesundheitlicher Probleme.

Gesundheitliche Herausforderungen und berufliche Auszeit

Bieber hatte 2019 öffentlich über seine Kämpfe mit Angstzuständen gesprochen und 2022 eine Pause von Live-Auftritten angekündigt. Grund dafür war die Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms, das zu einer teilweisen Gesichtslähmung bei ihm führte. Diese gesundheitlichen Herausforderungen hatten ihn auch dazu veranlasst, alle verbleibenden Konzerte seiner „Justice“-Tour abzusagen.

Trotz seiner Pause steht der Popstar aber immer wieder auf der Bühne, wie etwa beim Coachella 2024 mit Wizkid und Tems für „Essence“ oder bei einer Privatshow im Februar auf einer NHL-All-Star-Party. Zudem leitete er im April eine Hommage für seinen verstorbenen Freund und Rapper Chris King.

Ushers Angebot, sich ihm während dessen Super-Bowl-Auftritt anzuschließen, lehnte Bieber im Februar allerdings ab. Quellen aus dem Umfeld der beiden Stars betonten, dass es „kein böses Blut zwischen Usher und Justin“ gibt. Vielmehr lag es daran, dass sich der 30-Jährige einfach „nicht bereit“ fühlte.

Usher selbst äußerte sich verständnisvoll und unterstützend zu der Entscheidung. In einem Interview sagte er, dass er Bieber voll und ganz verstehe und respektiere. „Justin ist ein unglaublicher Künstler und ein guter Freund. Es ist wichtig, dass er auf sich selbst achtet. Wir werden sicherlich in der Zukunft wieder zusammenarbeiten“, betonte Usher.

Am Ende war Ushers Super Bowl-Auftritt dennoch ein großer Erfolg, bei dem er von anderen prominenten Künstlern wie Alicia Keys, H.E.R und will.i.am unterstützt wurde.