Justin Timberlake live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

Justin Timberlake kommt nach Deutschland. Am 30. und 31. Juli spielt der US-Amerikaner zwei Konzerte in der Uber Arena.

Die „The Forget Tomorrow World Tour“ markiert die Rückkehr von Timberlake auf die Bühne, fünf Jahre nach seiner letzten Tournee. Diese siebte Headliner-Konzertreise des Singer-Songwriters unterstützt sein sechstes Studioalbum, EVERYTHING I THOUGHT IT WAS.

Die Ankündigung sorgte für große Aufregung, als Timberlake am 25. Januar in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon seine neue Single „Selfish“ vorstellte und gleichzeitig den Titel seines neuen Albums enthüllte. Die Konzertdaten wurden am folgenden Tag veröffentlicht.

Tickets

Die Uber-Arena fasst pro Konzert ca. 17.000 Personen. Aktuell hat man für die Justin-Timberlake-Konzerte noch die Chance, einer davon zu sein. Die regulären Karten sind bereits vergriffen. Über ticketmaster.de sind für beide Tage noch Tickets in allen Kategorien verfügbar. Darunter auch Resale-Tickets. Sitzplätze gibt es von 65,50 –151,75 Euro, Stehplätze fangen ab 151,75 Euro an.

Anfahrt und Parken

Adresse:

Mercedes-Platz 1

10243 Berlin.

Mit dem Auto

Wer mit dem Auto kommen will, sollte genügend Zeit für die Anfahrt einplanen. Folgt einfach der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz. Parkplätze an der Uber Arena sind sehr begrenzt. Das Parkhaus Arena & Plaza ist 24/7 geöffnet. Pro Stunde stellt man sein Auto hier für 3 Euro ab, der Tageshöchstsatz liegt bei 30 Euro.

Mit dem öffentlichen Verkehr

Gleich zwei Haltestellen befinden sich in der Nähe der Uber Arena: S+U Warschauer Straße und Ostbahnhof. Mit den S-Bahnen S3, S5, S7, S9, S75 kommt man zur Halle, die richtigen U-Bahnlinien sind U1 und U3.

Nachts

Unter der Woche fährt die U-Bahn bis ca. 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1:30 Uhr. Danach führen Nachtbusse ans Ziel. Am Wochenende fährt die U-Bahn und S-Bahn 24 Stunden lang.

Support

Die „The Forget Tomorrow World Tour“ umfasst Segmente mit Timberlakes erweiterter 11-köpfiger Band, den Tennessee Kids, sowie DJ Andrew Hypes. Ob es einen Voract geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Setlist

Die beiden Konzerte in Berlin werden die ersten Stopps der Tour in Deutschland sein. Timberlake ist allerdings bereits seit 2024 mit diesem Programm auf Tour. Basierend darauf wird die Setlist wohl aussehen wie folgt:

Memphis (Intro) No Angels LoveStoned Like I Love You My Love Technicolor Sanctified Infinity Sex FutureSex/LoveSound Imagination Drown Cry Me a River Let the Groove Get In My Favorite Drug Señorita Summer Love F**kin‘ Up the Disco Play Suit & Tie Flame Say Something Pusher Love Girl Until the End of Time Selfish What Goes Around… Comes Around CAN’T STOP THE FEELING! Rock Your Body SexyBack Mirrors

Wetter

Es wird wieder sommerlich. Die Temperatur am Dienstag (30. Juli) beträgt bis in den Abend in Berlin 27 Grad. Einen Tag später, am Mittwoch (31. Juli) wird es mit 26 Grad nur unwesentlich kühler. Regen ist an beiden Tagen nicht angesagt.