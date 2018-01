Justin Timberlake veröffentlicht Video zu „Supplies“

Am 2. Februar erscheint Justin Timberlakes Album MAN OF THE WOODS. Einen ersten Vorgeschmack bekamen wir bereits mit „Filthy“. Einen zweiten gibt es heute, denn das Video zu „Supplies“ premiert weltweit:

Um die Wartezeit zu verkürzen, veröffentlicht der „Sexy Back“-Sänger bis zum Release noch zwei weitere Clips.

Inzwischen kann man sich aber auch schon mal anschauen, was behind the scenes bei den Arbeiten an MAN OF THE WOODS so los war:

Am 4. Februar wird Timberlake übrigens als Headliner bei der Super Bowl Halftime Show auftreten – und hat bestimmt ein paar neue Songs im Gepäck.