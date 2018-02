4 Konzerte in Deutschland: Justin Timberlake gibt Tourdaten bekannt

In der Halbzeitpause des diesjährigen Super Bowl performte Justin Timberlake nicht nur seine bekanntesten Songs von „Rock Your Body“ bis „Sexy Back“ und ehrte ganz nebenbei Prince – er kündigte auch seine Welttournee an. Und im Juli und August 2018 bringt sie den Sänger mit seinem neuen Album MAN OF THE WOODS auch für vier Konzerte nach Deutschland.

Das sind die Termine:

Juli in Köln (LANXESS arena) August in Hamburg (Barclaycard Arena) August in Berlin (Mercedes-Benz Arena) August in Frankfurt (Festhalle)

Der allgemeine Vorverkauf startet am 12. Februar 2018 um 10 Uhr.

Alle Informationen zu Vor-Vorverkauf-Aktionen findet Ihr hier.