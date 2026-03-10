Liam Gallagher wettert gegen das Rock-Hall-of-Fame-Fan-Ranking

von 
Liam Gallagher

Liam Gallagher  |  Liam Gallagher vs. Rock Hall of Fame – Oasis weit hinten

Foto: Getty Images Europe. Gareth Cattermole. All rights reserved.

Liam Gallagher kommentiert das Fan-Ranking der Rock Hall of Fame provokant. Oasis liegt mit rund 100.000 Stimmen weit hinter Phil Collins, Sade und Billy Idol.

Die britische Band Oasis ist im Gespräch, in die prestigereiche Rock Hall of Fame aufgenommen zu werden. Es sieht aber so aus als würde es jemand anderes werden. Insbesondere Liam Gallagher machte bereits letztes Jahr keinen Hehl daraus, was er von der Hall of Fame hält, und legt sich nun erneut mit dieser an.

Mit einer Aufnahme von Oasis sieht es nicht gut aus, und einige andere Künstler:innen liegen im Ranking weit vor der Britpop-Band. Der Kommentar des Sängers ließ nicht lange auf sich warten – er wandte sich allerdings direkt an die Menschen, die abgestimmt hatten.

Wie stehen die Chancen?

Im letzten Jahr wurden 14 neue Künstler:innen für die Hall of Fame nominiert, darunter neben Mariah Carey und The White Stripes auch Oasis. Bereits damals zeigte sich der Frontmann nicht begeistert über seine Mitstreiter:innen in der Nominierungsliste und kommentierte ausfallend auf X, die Hall of Fame sei für „Wich***“. Die Frage eines Fans, was er tun würde, sollte er aufgenommen werden, beantwortete er dennoch mit: „Natürlich, gehen und sagen, dass es das Beste ist, was es je gab.“

OasisArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Die Chancen, dass Oasis sich im Laufe des Jahres 2026 für die Aufnahme in die Rock Hall of Fame bedanken wird, sind Stand jetzt allerdings eher gering. Traditionell entscheiden Fans per Wahl, welche Musiker:innen es am Ende in die Hall of Fame schaffen. In diesem Ranking steht Oasis mit gerade einmal etwas über 100.000 Stimmen hinter Künstler:innen wie Sade, Billy Idol oder auch P!nk. Spitzenreiter der Liste ist Phil Collins mit etwa 300.000 Stimmen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Oasis
„Definitely Maybe“: 11 Fakten über das Artwork des Oasis-Debüts
von Stephan Rehm Rozanes
Oasis
Oasis: Keine Tournee vor 2027 geplant, sagt Liam Gallagher
von Hella Wittenberg
Oasis
Oasis-Keyboarder verrät: So verstehen sich Liam & Noel Gallagher wirklich
von Paul Hofrath

Liam Gallagher reagiert provokant

Gallagher ist ohnehin für seine bissigen Kommentare auf der Plattform X bekannt. Auch zum Fan-Ranking hatte er auf provokante Art und Weise etwas zu sagen. Er kommentierte die Stimmenverteilung und adressierte alle Wähler:innen, die sich beteiligt hatten: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die NICHT für uns gestimmt haben. Das hier ist für euch, danke.“

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der 53-Jährige wandte sich aber auch an diejenigen, die für ihn und seine Band gestimmt hatten: „Und an alle, die für uns gestimmt haben: Beruhigt euch wieder!“

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Was Liam Gallagher den Wähler:innen bezüglich der Rock Hall of Fame genau zu sagen hat, das weiß wohl nur er selbst.

Zumindest eine Daseinsberechtigung im Ranking oder sogar in der finalen Hall of Fame kann man seiner Band allerdings zusprechen. Im vergangenen Jahr gelang Oasis eines der größten Comebacks der Musikgeschichte. Nach Beyoncé spielte die Band die zweiterfolgreichste Tour des Jahres.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Rock Hall of fame Liam Gallagher
Artikel Teilen