Liam Gallagher wettert gegen das Rock-Hall-of-Fame-Fan-Ranking

Liam Gallagher kommentiert das Fan-Ranking der Rock Hall of Fame provokant. Oasis liegt mit rund 100.000 Stimmen weit hinter Phil Collins, Sade und Billy Idol.

Die britische Band Oasis ist im Gespräch, in die prestigereiche Rock Hall of Fame aufgenommen zu werden. Es sieht aber so aus als würde es jemand anderes werden. Insbesondere Liam Gallagher machte bereits letztes Jahr keinen Hehl daraus, was er von der Hall of Fame hält, und legt sich nun erneut mit dieser an.

Mit einer Aufnahme von Oasis sieht es nicht gut aus, und einige andere Künstler:innen liegen im Ranking weit vor der Britpop-Band. Der Kommentar des Sängers ließ nicht lange auf sich warten – er wandte sich allerdings direkt an die Menschen, die abgestimmt hatten.

Wie stehen die Chancen?

Im letzten Jahr wurden 14 neue Künstler:innen für die Hall of Fame nominiert, darunter neben Mariah Carey und The White Stripes auch Oasis. Bereits damals zeigte sich der Frontmann nicht begeistert über seine Mitstreiter:innen in der Nominierungsliste und kommentierte ausfallend auf X, die Hall of Fame sei für „Wich***“. Die Frage eines Fans, was er tun würde, sollte er aufgenommen werden, beantwortete er dennoch mit: „Natürlich, gehen und sagen, dass es das Beste ist, was es je gab.“

Die Chancen, dass Oasis sich im Laufe des Jahres 2026 für die Aufnahme in die Rock Hall of Fame bedanken wird, sind Stand jetzt allerdings eher gering. Traditionell entscheiden Fans per Wahl, welche Musiker:innen es am Ende in die Hall of Fame schaffen. In diesem Ranking steht Oasis mit gerade einmal etwas über 100.000 Stimmen hinter Künstler:innen wie Sade, Billy Idol oder auch P!nk. Spitzenreiter der Liste ist Phil Collins mit etwa 300.000 Stimmen.

Liam Gallagher reagiert provokant

Gallagher ist ohnehin für seine bissigen Kommentare auf der Plattform X bekannt. Auch zum Fan-Ranking hatte er auf provokante Art und Weise etwas zu sagen. Er kommentierte die Stimmenverteilung und adressierte alle Wähler:innen, die sich beteiligt hatten: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die NICHT für uns gestimmt haben. Das hier ist für euch, danke.“

Der 53-Jährige wandte sich aber auch an diejenigen, die für ihn und seine Band gestimmt hatten: „Und an alle, die für uns gestimmt haben: Beruhigt euch wieder!“

Was Liam Gallagher den Wähler:innen bezüglich der Rock Hall of Fame genau zu sagen hat, das weiß wohl nur er selbst.

Zumindest eine Daseinsberechtigung im Ranking oder sogar in der finalen Hall of Fame kann man seiner Band allerdings zusprechen. Im vergangenen Jahr gelang Oasis eines der größten Comebacks der Musikgeschichte. Nach Beyoncé spielte die Band die zweiterfolgreichste Tour des Jahres.