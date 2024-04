„Kampfstern Galactica“-Schauspieler Terry Carter ist tot

Er wurde 95 Jahre alt.

Schauspieler Terry Carter ist am Dienstag, den 23. April, im Alter von 95 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Manager Ken Leicht. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Leicht berichtet gegenüber „Entertainment Weekly“ jedoch, dass Carter „schon seit einiger Zeit krank war.“

„Kampfstern Galactica“ war sein größter Erfolg

Der 1928 geborene Schauspieler wirkte in seinem Leben in über 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Außerdem arbeitete er als Sprecher für einen Nachrichtensender in Boston. Im Alter von 28 Jahren hatte er in der Sitcom „The Phil Silvers Show“ seine ersten TV-Auftritte. Carter war auch als Produzent tätig und erhielt er für seinen Dokumentarfilm „A Duke Named Ellington“ eine Emmy-Nominierung. Die meisten seiner Fans kennen ihn jedoch wahrscheinlich aus „Kampfstern Galactica“. In der Science-Fiction-Serie übernahm er in den ersten 24 Episoden die Rolle des Colonel Tighs.

Die Serie erzielte gute Quoten, wurde allerdings trotzdem bereits nach einer Staffel mit 34 Episoden abgesetzt. Es wird vermutet, dass dem Fernsehsender ABC die Produktionskosten für die Science-Fiction-Serie zu hoch gewesen sind.

Gerüchte über seinen Tod sorgten für Verwirrung

Bereits 2015 wurde die Falschmeldung verbreitet, dass der Schauspieler gestorben sei. Der Grund für die Fehlinformation ist ein Namensvetter. So berichtete die „New York Times“ vom Tod eines Terry Carters. Der Mann sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Was anfänglich für Verwirrung sorgte: Es handelte sich hierbei um einen anderen, deutlich jüngeren Terry Carter. Der nun verstorbene Schauspieler konnte die Gerüchte allerdings mit Humor nehmen und teilte mit: „Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben.“

Terry Carter hinterlässt seine Ehefrau Etaferhu Zenebe und zwei Kinder aus erster Ehe mit Anna DeCoste.