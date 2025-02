Die Mutter von The Notorious B.I.G. ist mit 78 Jahren gestorben

Voletta Wallace ist eines natürlichen Todes gestorben. Sie befand sich zuletzt in Hospizpflege.

Voletta Wallace, die Mutter der Rap-Ikone The Notorious B.I.G., ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Auf ihrem Instagram-Account wurde ihr Tod offiziell bestätigt.

In dem dort verfassten Statement heißt es: „Wir haben heute einen enormen Verlust erlitten. Unsere Mutter, unsere Matriarchin, die Frau, die sich mit ganzer Hingabe dafür eingesetzt hat, das Erbe ihres Sohnes Christopher Wallace zu bewahren, ist verstorben. Mit großer Trauer teilen wir diese Nachricht mit euch und bitten darum, unserer Familie den Raum und die Zeit zu geben, diesen monumentalen Verlust zu betrauern. Wir danken euch für die unermüdliche Liebe, die Gebete und die Beileidsbekundungen in dieser schweren Zeit. Bitte wisst, dass wir uns in den kommenden Tagen melden werden, um mitzuteilen, wie wir gemeinsam das Andenken von Frau Wallace ehren können. Danke für eure außergewöhnliche Unterstützung und Liebe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Gerichtsmediziner des Monroe County soll gegenüber der US-Seite „TMZ“ bestätigt haben, dass Wallace am Freitag (21. Januar), in Stroudsburg, Pennsylvania, verstorben ist. Sie befand sich zuletzt in Hospizpflege. Ihr Tod wird als natürliche Ursache gelistet.

Ein Leben zwischen Jamaica und Brooklyn

Voletta Wallace wurde in Jamaica geboren und wuchs dort auf, bevor sie in die USA immigrierte. In Brooklyn brachte sie 1972 ihren einzigen Sohn, Christopher George Latore Wallace, zur Welt – den späteren Rap-Superstar The Notorious B.I.G., auch bekannt als Biggie Smalls. Nachdem der Vater des Kindes, Selwyn George Latore, die Familie verließ, zog Voletta ihren Sohn allein groß. Trotz finanzieller Schwierigkeiten sorgte sie dafür, dass Christopher eine gute Erziehung genoss und, ebenso wie sie, Wert auf Bildung legte. Sie arbeitete als Lehrerin und versuchte, ihrem Sohn ein stabiles Leben zu ermöglichen – auch wenn dieser sich schließlich später für die Musik entschied.

Das Vermächtnis ihres Sohnes The Notorious B.I.G.

Am 9. März 1997 wurde The Notorious B.I.G. in Los Angeles erschossen – ein Mordfall, der bis heute ungelöst bleibt. Nach seinem Tod wurde Voletta Wallace zu einer der wichtigsten Bewahrerinnen seines Vermächtnisses. Sie verwaltete seinen Nachlass und gründete die Christopher Wallace Memorial Foundation, um benachteiligte Kinder zu unterstützen. Außerdem war sie maßgeblich an der Produktion der 2009 erschienenen Filmbiografie Notorious beteiligt. Im Jahr 2005 veröffentlichte sie das Buch Biggie: Voletta Wallace Remembers Her Son, in dem sie persönliche Einblicke in das Leben und die Karriere ihres Sohnes gab.