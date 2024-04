The GazettE: Bassist Reita ist im Alter von 42 Jahren verstorben

„Wir sind sehr verwirrt und traurig über den Verlust“, gibt die Band auf ihrer Website bekannt.

The GazettE haben auf ihrer Website mitgeteilt, dass ihr Bassist Reita am Montag, den 15. April, im Alter von 42 Jahren verstorben ist. In dem offiziellen Statement heißt es, dass die Band „verwirrt und traurig“ über dessen Tod sei und darum bittet, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren.

Gedenkfeier für Reita „nur im engsten Familienkreis“

Die Gruppe ließ in dem Schreiben auf ihrer Website weiterhin wissen: „Wir möchten allen Fans, die ihn unterstützt und geliebt haben, und allen Partnern, die Reita in seiner Karriere als The-GazettE-Bassist unterstützt und betreut haben, unseren tiefsten Dank aussprechen. Wir sind in großer Verwirrung und Traurigkeit über den Verlust von Reita, aber wir glauben, dass seine Leidenschaft für die Band The Gazette sich nie ändern wird und in Zukunft noch heller leuchten wird. Die Gedenkfeier soll nur im engsten Familienkreis stattfinden.“

Zuletzt teilte sich Reita noch auf X mit

Über die Todesursache ist nichts bekannt. Noch an seinem Todestag war Reita auf X aktiv. Er schrieb auf der Plattform: „Ich hoffe, dass The GazettE für immer ist.“ Wenige Stunden zuvor warb er außerdem für eine Live-DVD der Gruppe, die 17. April veröffentlicht werden soll.

Reita war neben Ruki und Uruha eines der drei Gründungsmitglieder der japanischen Rockband. Später kamen noch der Gitarrist Aoi und Yune am Schlagzeug hinzu. Letzterer ist allerdings 2022 an einer plötzlichen Krankheit verstorben, ebenfalls im Alter von 42 Jahren.

Ihr Debütalbum DISORDER veröffentlichte The GazettE 2004. Daraufhin folgten neun weitere LPs, alle stiegen in den Top 10 der japanischen Charts ein.